Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»Газета.Ru 07:03

Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером лондонского "Челси". Контракт с легендой "синих" рассчитан на три года, а владелец команды Роман Абрамович, по информации СМИ, уже пообещал не увольнять начинающего специалиста в течение двух первых сезонов, какими бы ни оказались результаты.
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Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Большую часть клубной карьеры провел в «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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