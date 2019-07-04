Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»Газета.Ru 07:03
Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером лондонского "Челси". Контракт с легендой "синих" рассчитан на три года, а владелец команды Роман Абрамович, по информации СМИ, уже пообещал не увольнять начинающего специалиста в течение двух первых сезонов, какими бы ни оказались результаты.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Происшествия
Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске
Обновлено в 07:00
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
В Донбассе загорелся заминированный лес
Обновлено в 03:46
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Общество
В Исландии приняли закон, изменяющий правила образования фамилий
Традиционно в стране использовались либо патронимические, либо матронимические фамилии, в основе которых было имя отца или матери и которые окачивались - в зависимости от пола - на "сон" (сын) или "доттир" (дочь).
Обновлено в 04:56
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Обновлено вчера в 08:16
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Упавшее дерево убило мальчика в Москве
Двухлетний ребенок погиб в Москве в результате падения на него дерева, которое свалилось из-за сильного порыва ветра.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Футбол
Болельщики «Ростова» не хотят делить домашнюю арену с фанатами «Чайки»
Болельщики "Ростова" выразили недовольство заявлениями со стороны футбольного клуба "Чайка" относительно "Ростов-Арены", сообщает Sport24.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
В России разрабатывают самый тяжелый в мире арктический вертолет
На вооружении Морской авиации ВМФ России имеется арктическая версия вертолета Ми-8АМТШ - Ми-8АМТШ-ВА.
Обновлено в 05:52
Интернет
У Facebook, Instagram и WhatsApp случился глобальный сбой
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдаются сбои, сообщил сервис Downdetector, который занимается отслеживанием глобальных проблем в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Прокуратура внесла представление губернатору Тюменской области
Прокуратура Тюменской области внесла представление губернатору региона Александру Моору об устранении нарушений закона в связи с некачественным водоснабжением в селе Каскара Тюменского района.
Обновлено в 07:16
Футбол
«Как минимум одна москальская рожа ляжет». Украинский футболист – о матче с «Краснодаром-2»
Как минимум одна москальская рожа ляжет, кофф на красную карточку 1.01.
Обновлено в 07:13
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин развелся с женой
Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым
Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Технологии
Россиян переведут на электронные паспорта
Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Кемерове частично обрушилась стена многоквартирного дома
Кирпичная стена многоквартирного дома частично обрушилась в Центральном районе Кемерова.
Обновлено в 04:40
Экономика
Набиуллина заявила, что экономика РФ уперлась в структурный потолок
В мае рост ВВП РФ замедлился уже до 0,2%. Охлаждение экономики проходит на фоне острой публичной дискуссии между ЦБ и Минэкономразвития, которое утверждает, что одной из ключевых проблем является слишком быстрый рост потребкредитования и отсутствие интереса у банков к финансированию корпоративного сектора, и призывает регулятора вмешаться.
Обновлено в 03:35
Экономика
Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52