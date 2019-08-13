Футбол
Лэмпард настроен взять Суперкубок УЕФА с «Челси»Газета.Ru 08:12
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о том, чего ждет от матча за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем". Его слова приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По словам наставника, клуб очень хочет взять этот трофей.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:38, Вашингтон
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Армия и оружие
ВСУ впервые после перемирия применили танки в Донбассе
Впервые с начала перемирия в Донбассе ВСУ применили танки при обстреле ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Общество
Омоновцы в Петербурге намерены обратиться в Конституционный суд
Сергей Ежов подчеркнул, что проблема с субсидиями для сотрудников Росгвардии существует не первый год.
Обновлено в 11:19
Хоккей
«Адмирал» привёз на турнир в Чехию 31 хоккеиста
Обновлено вчера в 13:06
Футбол
«МЮ» отдал вратаря Перейру в аренду «Хартсу»
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Жоэл Перейра продолжит карьеру в «Хартсе», сообщает официальный сайт манкунианского клуба.
Обновлено в 07:43
Экономика
США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабря
Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США.
Обновлено в 11:00
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено в 11:29
Политика
Песков: Путин обращает внимание на протестные акции в Москве
Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Кети Топурия отдыхает с новым возлюбленным в Италии
Пока Кети проводит время с новым молодым человеком, рэпер отдыхает в кругу друзей в Израиле.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Власти опровергли эвакуацию жителей Неноксы
В администрации Северодвинска опровергли информацию об эвакуации жителей поселка Неноксы, неподалеку от которого находится центральный испытательный полигон ВМФ России, на котором произошел взрыв ракеты.
Обновлено в 10:32
Общество
9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Обновлено в 06:58
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» поступил к дилерам
Новый капотный грузовик «Садко Next» стал полноправным преемником культового ГАЗ-3308 «Садко».
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Общество
Опубликован список самых востребованных профессий в России
ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
Обновлено в 07:25
Экономика
Дорогу к границе Грузии с Россией начнут строить в этом году
Строительство новой скоростной магистрали в Грузии, ведущей к российско-грузинской границе, начнется до конца года.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Наталья Рудова посмеялась над слухами о своей беременности
Отечественная актриса Наталья Рудова посмеялась на слухами о своей беременности, распространяемыми прессой.
Обновлено в 07:14
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Наука
Сонливость в течение дня может быть связана с болезнью Альцгеймера
Исследователи сообщили, что пациенты с диагнозом болезни Альцгеймера имели значительное накопление тау в мозге, особенно в тех областях, которые играют определенную роль в поддержании бодрствования в течение дня.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье
Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Ученые предположили, что взорвалось на полигоне в Северодвинске
Ученые рассказали, какие выводы и предположения можно сделать из доступных данных о взрыве полигоне ВМФ под Неноксой в Северодвинске.
Обновлено в 01:43
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» достигла 400 тысяч рублей
Средняя заработная плата сотрудника государственной корпорации "Роскосмос" составила в 2018 года 396 тысяч рублей.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовное дело о массовых беспорядках
Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов отправил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:36