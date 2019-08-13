Футбол

Лэмпард настроен взять Суперкубок УЕФА с «Челси»Газета.Ru 08:12

Ливерпуль — Челси
завтра
в 15:00
Суперкубок УЕФА, Финал
Стадион «Инёню»
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о том, чего ждет от матча за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем". Его слова приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По словам наставника, клуб очень хочет взять этот трофей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лэмпард сравнил календарь «Челси» с американскими горками перед матчем за Суперкубок УЕФА

ТАСС11:13

Лэмпард рад тому, что матч за Суперкубок УЕФА будет судить женщина

Спорт-Экспресс11:05

«Ливерпуль» — «Челси»: все ясно с обладателем трофея?

Все про Спорт ру05:33

«Ливерпуль» - «Челси»: прогноз на матч за Суперкубок УЕФА. Первый трофей Юргена

Legalbet09:42

Лэмпард настроен взять Суперкубок УЕФА с «Челси»

Газета.Ru08:12

Аспиликуэта поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем»

Евро-футбол.ру10:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:38, Вашингтон
Армия и оружие

Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу

Обновлено в 09:55
Происшествия

Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине

Обновлено 11 августа в 19:55
Армия и оружие

ВСУ впервые после перемирия применили танки в Донбассе

Впервые с начала перемирия в Донбассе ВСУ применили танки при обстреле ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках

Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Политика

Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса

Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Общество

Омоновцы в Петербурге намерены обратиться в Конституционный суд

Сергей Ежов подчеркнул, что проблема с субсидиями для сотрудников Росгвардии существует не первый год.
Обновлено в 11:19
Хоккей

«Адмирал» привёз на турнир в Чехию 31 хоккеиста

Обновлено вчера в 13:06
Футбол

«МЮ» отдал вратаря Перейру в аренду «Хартсу»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Жоэл Перейра продолжит карьеру в «Хартсе», сообщает официальный сайт манкунианского клуба.
Обновлено в 07:43
Экономика

США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабря

Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США.
Обновлено в 11:00
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика

Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине

Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено в 11:29
Политика

Песков: Путин обращает внимание на протестные акции в Москве

Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Кети Топурия отдыхает с новым возлюбленным в Италии

Пока Кети проводит время с новым молодым человеком, рэпер отдыхает в кругу друзей в Израиле.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Власти опровергли эвакуацию жителей Неноксы

В администрации Северодвинска опровергли информацию об эвакуации жителей поселка Неноксы, неподалеку от которого находится центральный испытательный полигон ВМФ России, на котором произошел взрыв ракеты.
Обновлено в 10:32
Общество

9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Обновлено в 06:58
Авто

Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» поступил к дилерам

Новый капотный грузовик «Садко Next» стал полноправным преемником культового ГАЗ-3308 «Садко».
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя

В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Общество

Опубликован список самых востребованных профессий в России

ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
Обновлено в 07:25
Экономика

Дорогу к границе Грузии с Россией начнут строить в этом году

Строительство новой скоростной магистрали в Грузии, ведущей к российско-грузинской границе, начнется до конца года.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Наталья Рудова посмеялась над слухами о своей беременности

Отечественная актриса Наталья Рудова посмеялась на слухами о своей беременности, распространяемыми прессой.
Обновлено в 07:14
Происшествия

На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей

Обновлено в 07:30
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Наука

Сонливость в течение дня может быть связана с болезнью Альцгеймера

Исследователи сообщили, что пациенты с диагнозом болезни Альцгеймера имели значительное накопление тау в мозге, особенно в тех областях, которые играют определенную роль в поддержании бодрствования в течение дня.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»

Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье

Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Ученые предположили, что взорвалось на полигоне в Северодвинске

Ученые рассказали, какие выводы и предположения можно сделать из доступных данных о взрыве полигоне ВМФ под Неноксой в Северодвинске.
Обновлено в 01:43
Экономика

Средняя зарплата в «Роскосмосе» достигла 400 тысяч рублей

Средняя заработная плата сотрудника государственной корпорации "Роскосмос" составила в 2018 года 396 тысяч рублей.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовное дело о массовых беспорядках

Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов отправил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:36
Политика

Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

Обновлено в 05:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Выступает в английской Премьер-лиге. Основан в 1905 году. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное