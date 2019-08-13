Футбол
Лэмпард настроен взять Суперкубок УЕФА с «Челси»Газета.Ru 08:12
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о том, чего ждет от матча за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем". Его слова приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По словам наставника, клуб очень хочет взять этот трофей.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Политика
Замминистра культуры и туризма КНР оценил отношения с Россией
Отношения между Россией и КНР в настоящее время находятся на лучшем этапе своего развития в истории.
Обновлено в 21:59
Футбол
Стюарды «Драгау» не пускают корреспондентов «Матч ТВ» на бровку
Стюарды стадиона "Драгау" препятствуют работе корреспондентов "Матч ТВ", не пуская их на бровку для интервью с футболистами.
Обновлено в 17:24
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено в 21:28
Здоровье
Сочетание меда с алкоголем может привести к циррозу печени
Две столовые ложки меда в день, съеденные до обеда, не принесут вреда здоровью.
Обновлено в 20:42
Единоборства
Диас: Хабиб будет драться с парнем, которого я побил
Боец смешанного стиля (MMA) американец Нэйт Диас рассказал, с кем бы хотел встретиться в октагоне, передает ESPN.
Обновлено в 04:28
Общество
Васильева открыла в Республике Алтай новый детский сад
Обновлено в 04:58
Общество
К Хабаровску приблизился гребень паводка
Обновлено в 19:18
Общество
В шести районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи введен до 29 августа в шести районах Башкирии - Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Полицейский автомобиль сбил пешехода в Великобритании
Женщина доставлена в больницу Полицейская машина сбила женщину в Лондоне, передает LBC.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено в 20:50
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров
Новый капотный грузовик «Садко Next» стал полноправным преемником культового ГАЗ-3308 «Садко».
Обновлено в 09:01
Политика
Китай запретил кораблям ВМС США заходить в порт Гонконга
Власти Китая отклонили запрос военно-морских сил США о заходе двух кораблей в порт Гонконга, 13 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 16:40
Здоровье
Врачи предупредили об опасностях четырехдневной рабочей недели
Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:08
Экономика
В Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалюте
Разрешение касается только наемных сотрудников, также криптовалюта, которая используется с целью выплаты зарплаты, не должна иметь ограничений, связанных с немедленным расходованием, и свободно конвертироваться в фиатные деньги.
Обновлено вчера в 07:06
Здоровье
Число умерших от рака в России продолжает расти
Число россиян, умерших от злокачественных новобразований, в первые шесть месяцев этого года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 149 384 человека, сообщает Росстат.
Обновлено в 20:50
Футбол
Дзюба в Instagram назвал Слуцкого «Леонидбургером»
Обновлено в 10:59
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.
Обновлено в 01:09
Космос
Еда из воздуха: Solar Foods хотел бы предложить «Роскосмосу» свою продукцию
Финский стартап Solar Foods, производящий белок из воды, воздуха и электричества, хотел бы предложить свою продукцию "Роскосмосу", но пока это сделать сложно, рассказал РИА Новости директор и сооснователь компании Паси Вайникка.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
Обновлено в 15:39
Общество
В Японии за неделю от жары умерли 23 человека
По меньшей мере 23 человека умерли, еще почти 13 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю.
Обновлено в 21:49
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено в 07:28
Политика
Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Снайпер «Азова» подорвался в Донбассе
Обновлено в 18:46
Здоровье
Хроническая усталость женщины оказалась смертоносной болезнью
Жительница английского города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость.
Обновлено в 22:08
Финансы
Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей
С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ.
Обновлено в 19:06