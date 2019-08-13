Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о том, чего ждет от матча за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем". Его слова приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По словам наставника, клуб очень хочет взять этот трофей.

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