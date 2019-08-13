Футбол
Лэмпард настроен взять Суперкубок УЕФА с «Челси»Газета.Ru 08:12
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о том, чего ждет от матча за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем". Его слова приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По словам наставника, клуб очень хочет взять этот трофей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
Общество
Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала
В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено в 14:09
Технологии
В России изменили концепцию развития 5G
В предыдущей версии концепции Минкомсвязи называло 4,4-4,99 ГГц корневым диапазоном частот для России.
Обновлено в 17:23
Политика
Коммунисты пожаловались в СКР на фальсификации на выборах в Мосгордуму
Кандидаты от КПРФ насчитали 600 тыс. фиктивных подписей Кандидаты в Мосгордуму от КПРФ подали заявку в Следственный комитет РФ (СКР) с сообщением о фальсификациях при сборе подписей провластными кандидатами и нарушениях при отказе в регистрации оппозиционных кандидатов.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Футбол
Журналистов «Матч ТВ» не пустили на брифинг после игры «Порту» с «Краснодаром»
Сотрудники "Порту" не пустили журналистов "Матч ТВ" на пресс-конференцию после матча третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов между местной командой и российским "Краснодаром", передает "Матч ТВ".
Обновлено в 18:46
Футбол
«ПСЖ» назвал «Барселоне» цену за Неймара
Руководство «ПСЖ» назвало «Барселоне» сумму, за которую оно готово продать нападающего Неймара.
Обновлено в 10:25
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Обновлено в 13:02
Финансы
Крупнейший госбанк Аргентины резко снизил курс песо
Крупнейший аргентинский государственный банк Banco Nacion снизил обменный курс национальной валюты почти на 11 процентов — доллар теперь стоит 61 песо, свидетельствуют данные учреждения.
Обновлено в 10:28
Экономика
«Роснано» продало долю в производителе вакцин для детей и лекарств от ВИЧ
"Роснано" продало свою долю 33,33% за 2,35 млрд руб. Ее долю выкупили текущие акционеры компании, сообщили РБК в пресс-службе госкомпании.
Обновлено в 17:00
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Доренко ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Религия
Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста
Обновлено в 07:45
Спорт
Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне»
Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.
Обновлено вчера в 09:53
Авто
Трафик на Крымском мосту побил новый рекорд
Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Минобороны Польши собралось вдвое увеличить армию
Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает необходимым удвоить число военнослужащих в армии страны.
Обновлено в 19:02
Авто
Nissan снизил цены на кроссоверы Qashqai, Terrano и X-Trail
Обновлено в 04:23
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Космос
В «Роскосмосе» отреагировали на приближающийся к Земле астероид
Обновлено вчера в 14:37
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено в 11:19
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.
Обновлено в 12:35
Политика
Джонсон отметил необходимость соглашения о свободной торговле с ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу Sky News заявил, что стране следует в первую очередь добиться заключения соглашения о свободной торговле со странами Евросоюза.
Обновлено в 15:41
Политика
Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год
Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Под Нижним Новгородом тушат пожар на теплоходе «Святая Русь»
В Сибирском затоне под Нижним Новгородом загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь».
Обновлено в 10:00
Космос
Астронавт из Италии станет первым в мире космическим диджеем
Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе.
Обновлено вчера в 16:03
Шоу-бизнес
Хлоя Грин бросила Джереми Микса – «самого красивого преступника мира»
Дочь миллиардера Хлоя Грин рассталась с манекенщиком Джереми Миксом, которого называют «самым красивым преступником в мире».
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Эксперты оценили слова Трампа о ракете с ядерным двигателем
США вряд ли ведут разработку ракет с ядерной силовой установкой, а президент Дональд Трамп просто не в курсе этого, считают эксперты.
Обновлено в 19:08
Политика
Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом
Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Политика
Трамп снова пригрозил выходом США из ВТО
Президент Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если не улучшатся условия.
Обновлено в 15:57
Футбол
Лунин перешел из «Реала» в «Вальядолид» на правах аренды
Обновлено в 16:22