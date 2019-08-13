Футбол

Лэмпард настроен взять Суперкубок УЕФА с «Челси»Газета.Ru 08:12

Ливерпуль — Челси
завтра
в 15:00
Суперкубок УЕФА, Финал
Стадион «Инёню»
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о том, чего ждет от матча за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем". Его слова приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По словам наставника, клуб очень хочет взять этот трофей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Фрэнк Лэмпард: Прекрасно знаю, на что способен «Ливерпуль»

Советский спорт12:48

Лэмпард: «Назначение женщины арбитром матча за Суперкубок УЕФА — шаг в правильном направлении»

Sport24.ru12:14

«Ливерпуль» — «Челси»: все ясно с обладателем трофея?

Все про Спорт ру05:33

Лэмпард сравнил календарь «Челси» с американскими горками перед матчем за Суперкубок УЕФА

ТАСС11:13

Лэмпард рад тому, что матч за Суперкубок УЕФА будет судить женщина

Спорт-Экспресс11:05

Лэмпард настроен взять Суперкубок УЕФА с «Челси»

Газета.Ru08:12

Лэмпард высказался о женщине-арбитре в матче за Суперкубок УЕФА

Lenta.ru12:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
Общество

Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала

В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено в 14:09
Технологии

В России изменили концепцию развития 5G

В предыдущей версии концепции Минкомсвязи называло 4,4-4,99 ГГц корневым диапазоном частот для России.
Обновлено в 17:23
Политика

Коммунисты пожаловались в СКР на фальсификации на выборах в Мосгордуму

Кандидаты от КПРФ насчитали 600 тыс. фиктивных подписей Кандидаты в Мосгордуму от КПРФ подали заявку в Следственный комитет РФ (СКР) с сообщением о фальсификациях при сборе подписей провластными кандидатами и нарушениях при отказе в регистрации оппозиционных кандидатов.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Футбол

Журналистов «Матч ТВ» не пустили на брифинг после игры «Порту» с «Краснодаром»

Сотрудники "Порту" не пустили журналистов "Матч ТВ" на пресс-конференцию после матча третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов между местной командой и российским "Краснодаром", передает "Матч ТВ".
Обновлено в 18:46
Футбол

«ПСЖ» назвал «Барселоне» цену за Неймара

Руководство «ПСЖ» назвало «Барселоне» сумму, за которую оно готово продать нападающего Неймара.
Обновлено в 10:25
Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках

Обновлено в 13:02
Финансы

Крупнейший госбанк Аргентины резко снизил курс песо

Крупнейший аргентинский государственный банк Banco Nacion снизил обменный курс национальной валюты почти на 11 процентов — доллар теперь стоит 61 песо, свидетельствуют данные учреждения.
Обновлено в 10:28
Экономика

«Роснано» продало долю в производителе вакцин для детей и лекарств от ВИЧ

"Роснано" продало свою долю 33,33% за 2,35 млрд руб. Ее долю выкупили текущие акционеры компании, сообщили РБК в пресс-службе госкомпании.
Обновлено в 17:00
Общество

Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»

Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Доренко ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Религия

Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста

Обновлено в 07:45
Спорт

Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне»

Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.
Обновлено вчера в 09:53
Авто

Трафик на Крымском мосту побил новый рекорд

Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

Минобороны Польши собралось вдвое увеличить армию

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает необходимым удвоить число военнослужащих в армии страны.
Обновлено в 19:02
Авто

Nissan снизил цены на кроссоверы Qashqai, Terrano и X-Trail

Обновлено в 04:23
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Космос

В «Роскосмосе» отреагировали на приближающийся к Земле астероид

Обновлено вчера в 14:37
Общество

В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено в 11:19
Политика

Меркель подтвердила намерение уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.
Обновлено в 12:35
Политика

Джонсон отметил необходимость соглашения о свободной торговле с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу Sky News заявил, что стране следует в первую очередь добиться заключения соглашения о свободной торговле со странами Евросоюза.
Обновлено в 15:41
Политика

Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год

Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Под Нижним Новгородом тушат пожар на теплоходе «Святая Русь»

В Сибирском затоне под Нижним Новгородом загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь».
Обновлено в 10:00
Космос

Астронавт из Италии станет первым в мире космическим диджеем

Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе.
Обновлено вчера в 16:03
Шоу-бизнес

Хлоя Грин бросила Джереми Микса – «самого красивого преступника мира»

Дочь миллиардера Хлоя Грин рассталась с манекенщиком Джереми Миксом, которого называют «самым красивым преступником в мире».
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Эксперты оценили слова Трампа о ракете с ядерным двигателем

США вряд ли ведут разработку ракет с ядерной силовой установкой, а президент Дональд Трамп просто не в курсе этого, считают эксперты.
Обновлено в 19:08
Политика

Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом

Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу

«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Политика

Трамп снова пригрозил выходом США из ВТО

Президент Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если не улучшатся условия.
Обновлено в 15:57
Футбол

Лунин перешел из «Реала» в «Вальядолид» на правах аренды

Обновлено в 16:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Выступает в английской Премьер-лиге. Основан в 1905 году. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное