Футбол
Лэмпард настроен взять Суперкубок УЕФА с «Челси»Газета.Ru 08:12
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о том, чего ждет от матча за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем". Его слова приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По словам наставника, клуб очень хочет взять этот трофей.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:21, Вашингтон
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено в 14:44
Футбол
Киевское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие
Куба наладит производство военной техники при содействии России
Уточняется, что содействие по передаче полномочий коснется техники, которую РФ отправляла Кубе ранее.
Обновлено в 04:59
Общество
ФАС завела дело против «Кинопоиска» за недостоверную рекламу
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») за недостоверную рекламу, говорится в сообщении службы.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Политика
Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом
Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Общество
В Крыму прогнозируют до 36 градусов тепла
Обновлено в 09:34
Кино
Гоблин озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов
Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, займётся озвучкой и переводом 11 фильмов для «Ростелекома».
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Reuters: США считают, что испытание Россией новой ракеты ставит под вопрос продление СНВ-3
США считают, что разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под сомнение целесообразность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) на пять лет.
Обновлено в 14:54
Футбол
Порту — Краснодар 1:3 (2-й тайм)
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Илья Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Обновлено в 13:37
Политика
Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку
Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
Обновлено в 09:14
Общество
В России изменят правила выплаты детских пособий
Во вторник, 13 августа, стало известно о том, что в России изменят правила выплаты детских пособий.
Обновлено в 14:33
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено в 07:59
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено вчера в 00:57
Космос
Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Зеленский уволил украинского представителя в «минской группе»
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности представителя страны в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Романа Безсмертного.
Обновлено в 12:10
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики после 2021 года
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что после выборов в бундестаг в 2021 году не будет претендовать на политические посты в Германии и Евросоюзе.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Актер обвинил Кэти Перри в сексуальных домогательствах
Актер Джош Клосс обвинил известную певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.
Обновлено в 13:25
Гаджеты
Apple отказала курящему владельцу в ремонте MacBook по гарантии
О произошедшем рассказал веб-разработчик из Америки. По его словам, компания отказала владельцу трех MacBook в ремонте по гарантии.
Обновлено в 15:07
Экономика
«Роскосмос» объяснил высокие средние зарплаты сотрудников
Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством России, материальную помощь сотрудникам, а также налоги, пояснили в пресс-службе.
Обновлено в 15:58
Музыка
Певец Дельфин потерял сознание в студии звукозаписи
Музыканту Андрею Лысикову, который известен под псевдонимом Дельфин, стало плохо в звукозаписывающей студии в Москве.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено в 07:28
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18