Футбол
Лэмпард может возглавить «Челси»Бомбардир.ру 11:56
По информации источника, в случае увольнения Маурицио Сарри руководство лондонского клуба может пригласить Фрэнка Лэмпарда, который сейчас возглавляет «Дерби Каунти». 40-летний Лэмпард, будучи футболистом, выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:14, Ашберн
Общество
В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостях
В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 13:39
Здоровье
Названы причины рака легких у тех, кто никогда не курил
Исследователи из Университетского колледжа Лондона заявили, что сегодня одним из самых труднодиагностируемых видов онкологии является рак легких у некурящих людей.
Обновлено в 09:52
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая
В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено в 06:31
Политика
Зеленский улетел в Турцию на отдых
Обновлено в 04:12
Происшествия
Фигуранта дела об изнасиловании уфимской дознавательницы отпустили из СИЗО
Суд изменил меру пресечения бывшему полицейскому Павлу Яромчуку, обвиняемому в изнасиловании дознавательницы из Уфы.
Обновлено в 13:42
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Экономика
Выплаты вкладчикам при отмене национализации Приватбанка обойдутся в $4,9 млрд
Украине в случае банкротства Приватбанка, которое может последовать после отмены его национализации, придется выплатить вкладчикам $4,9 млрд, заявила в интервью изданию LB.ua замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.
Обновлено в 12:38
Политика
Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один
«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Политика
Глава МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что введённые против него санкции со стороны Министерства финансов США свидетельствуют о том, что Боливарианская Республика идёт по верному пути.
Обновлено в 13:40
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Обновлено вчера в 18:54
Авто
Geely показали грузовик на метаноле
Грузовик получил 12,45-литровый мотор, работающий на метаноле с отдачей в 460 л.с. Автомобиль предложат в трёх исполнениях — для гор, для региональной логистики и в стандартном.
Обновлено в 11:13
Общество
Страдающим от диабета и гипертонии помогут 5 продуктов
Исследования показали, что сок популярной капусты кейл помогает нормализовать уровень сахара в крови и даже приводит к снижению давления у людей, страдающих предгипертонией.
Обновлено в 06:26
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Спорт
Ковтун рассказал о возможном возвращении в спорт
В эфире «Матча» Ковтун рассказал о планах на будущее: в приоритете учеба — ближайшее время посвятит этому.
Обновлено в 14:05
Общество
Суд в США закрыл рассмотрение дела Харви Вайнштейна от СМИ
Суд в Нью-Йорке закрыл от прессы слушания в пятницу, 26 апреля, по делу американского продюсера Харви Вайнштейна, который обвиняется в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 13:37
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Политика
Жители Донбасса не получат пенсии от России
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.
Обновлено в 04:24
Путешествия
Турецкие отели попросят туристов ограничить порции еды
В присоединившихся к проекту отелях отдыхающих попросят накладывать на тарелки такие порции, которые они смогут съесть.
Обновлено в 06:33
Происшествия
ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 09:50
Футбол
Васильев получил запрос от «Спартака», стороны обсуждают полномочия
Специалист ещё не дал согласия. Многое в этом вопросе будет зависеть от обсуждаемых полномочий.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Пожар на заводе «Красмаш» локализован
Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 11:25
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено в 10:42
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Обновлено вчера в 16:47
Путешествия
В Крыму на майские праздники забронировали почти все отели и санатории
«На сегодняшний день бронирование санаторно-курортных и гостиничных организаций Крыма на майские праздники составляет свыше 82%», — подчеркнул министр.
Обновлено в 05:42