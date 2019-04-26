Футбол

Лэмпард может возглавить «Челси»Бомбардир.ру 11:56

По информации источника, в случае увольнения Маурицио Сарри руководство лондонского клуба может пригласить Фрэнка Лэмпарда, который сейчас возглавляет «Дерби Каунти». 40-летний Лэмпард, будучи футболистом, выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год.
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Лэмпард готов возглавить «Челси» в случае отставки Сарри

Советский спорт13:07

СМИ: Лэмпард готов возглавить «Челси», несмотря на запрет на трансферы

Матч ТВ11:55

Лэмпард может возглавить «Челси»

Бомбардир.ру11:56

СМИ: Лэмпард готов возглавить «Челси», несмотря на запрет на трансферы

Sportbox.RU11:55

Лэмпард способен спасти «Челси». Сарри пора уходить

LiveSport.ru05:23
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Общество

В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостях

В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 13:39
Здоровье

Названы причины рака легких у тех, кто никогда не курил

Исследователи из Университетского колледжа Лондона заявили, что сегодня одним из самых труднодиагностируемых видов онкологии является рак легких у некурящих людей.
Обновлено в 09:52
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Кино

Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая

В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено в 06:31
Политика

Зеленский улетел в Турцию на отдых

Обновлено в 04:12
Происшествия

Фигуранта дела об изнасиловании уфимской дознавательницы отпустили из СИЗО

Суд изменил меру пресечения бывшему полицейскому Павлу Яромчуку, обвиняемому в изнасиловании дознавательницы из Уфы.
Обновлено в 13:42
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Экономика

Выплаты вкладчикам при отмене национализации Приватбанка обойдутся в $4,9 млрд

Украине в случае банкротства Приватбанка, которое может последовать после отмены его национализации, придется выплатить вкладчикам $4,9 млрд, заявила в интервью изданию LB.ua замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.
Обновлено в 12:38
Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции

Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Политика

Глава МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что введённые против него санкции со стороны Министерства финансов США свидетельствуют о том, что Боливарианская Республика идёт по верному пути.
Обновлено в 13:40
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Обновлено вчера в 18:54
Авто

Geely показали грузовик на метаноле

Грузовик получил 12,45-литровый мотор, работающий на метаноле с отдачей в 460 л.с. Автомобиль предложат в трёх исполнениях — для гор, для региональной логистики и в стандартном.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Селена Гомес вышла на красную дорожку впервые за долгое время

Обновлено в 11:25
Общество

Страдающим от диабета и гипертонии помогут 5 продуктов

Исследования показали, что сок популярной капусты кейл помогает нормализовать уровень сахара в крови и даже приводит к снижению давления у людей, страдающих предгипертонией.
Обновлено в 06:26
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В Марокко два человека погибли при крушении военного вертолета

Обновлено в 13:42
Спорт

Ковтун рассказал о возможном возвращении в спорт

В эфире «Матча» Ковтун рассказал о планах на будущее: в приоритете учеба — ближайшее время посвятит этому.
Обновлено в 14:05
Общество

Суд в США закрыл рассмотрение дела Харви Вайнштейна от СМИ

Суд в Нью-Йорке закрыл от прессы слушания в пятницу, 26 апреля, по делу американского продюсера Харви Вайнштейна, который обвиняется в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 13:37
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Политика

Жители Донбасса не получат пенсии от России

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.
Обновлено в 04:24
Путешествия

Турецкие отели попросят туристов ограничить порции еды

В присоединившихся к проекту отелях отдыхающих попросят накладывать на тарелки такие порции, которые они смогут съесть.
Обновлено в 06:33
Происшествия

ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 09:50
Футбол

Васильев получил запрос от «Спартака», стороны обсуждают полномочия

Специалист ещё не дал согласия. Многое в этом вопросе будет зависеть от обсуждаемых полномочий.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Пожар на заводе «Красмаш» локализован

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 11:25
Футбол

В Москве показали проект строительства нового стадиона «Торпедо»

Обновлено в 10:55
Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено в 10:42
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Обновлено вчера в 16:47
Путешествия

В Крыму на майские праздники забронировали почти все отели и санатории

«На сегодняшний день бронирование санаторно-курортных и гостиничных организаций Крыма на майские праздники составляет свыше 82%», — подчеркнул министр.
Обновлено в 05:42
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Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Легенда английского клуба «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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