Футбол

Лэмпард может возглавить «Челси»Бомбардир.ру 11:56

По информации источника, в случае увольнения Маурицио Сарри руководство лондонского клуба может пригласить Фрэнка Лэмпарда, который сейчас возглавляет «Дерби Каунти». 40-летний Лэмпард, будучи футболистом, выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год.
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СМИ: Лэмпард готов возглавить «Челси», несмотря на запрет на трансферы

Матч ТВ11:55

СМИ: Лэмпард готов возглавить «Челси», несмотря на запрет на трансферы

Sportbox.RU11:55

Лэмпард может возглавить «Челси»

Бомбардир.ру11:56

Лэмпард способен спасти «Челси». Сарри пора уходить

LiveSport.ru05:23
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 12:44, Ашберн
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Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что победивший на выборах главы Украины Владимир Зеленский отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным тет-а-тет.
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В ЦИК Украины назвали дату оглашения результатов выборов президента

«30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявления результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
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Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

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СБУ завела дело на журналиста Муждабаева, призывавшего к расправам

Служба безопасности Украины завела уголовное дело против заместителя директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдера Муждабаева, сообщил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 26 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу

В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
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Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
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Площадь пожара на складе завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м

В Красноярске площадь пожара на складе холодильников на территории завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м. Огонь распространился на всё помещение предприятия.
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Суд в США приговорил к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, которая была арестована по обвинению в работе иностранным агентом.
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Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

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В России хотят перенести начало учебного года

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Певица Слава вступилась за Бузову из-за критики Собчак

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Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
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Резко возмужавший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

Пользователей, а в особенности пользовательниц Twitter впечатлили такие перемены в образе сына белорусского лидера.
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В океане обнаружены почти 200 тысяч новых вирусов

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СК предъявил обвинение избившим до смерти отца бойца ММА полицейским

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Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии

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По итогам заседания никаких резолюций не приняли, несмотря на просьбу Киева проголосовать за документ, осуждающий новую российскую инициативу.
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Фрэнк Лэмпард
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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