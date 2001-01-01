Футбол
Лэмпард: Хадсон-Одои может занять центральное место в «Челси»Чемпионат 04:58
Думаю, эта возможность действительно заинтересует его. Конечно, как и всем, ему необходимо продолжать развиваться, но благодаря таланту он может занять центральное место в „Челси“ и даже в Англии в будущем.
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Шоу-бизнес
Роскошную Джоли распекли за непричесанную дочь
Обновлено в 05:58
Экономика
Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов
Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.
Обновлено 05 июля в 10:55
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Политика
Вишневскому отказали в регистрации кандидатом в губернаторы
Петербургский Горизбирком отказал в регистрации кандидату в губернаторы от партии «Яблоко» Борису Вишневскому.
Обновлено в 06:53
Экономика
Афипский НПЗ оценили в один рубль
Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:45
Авто
Обнажёнка: суперкары, которых решили не красить (и правильно сделали)
Koenigsegg Naked Carbon Шведы из Koenigsegg подошли к раздеванию своего суперкара по-скандинавски хладнокровно и прямолинейно: карбоновые кузовные панели на гиперкаре Regera в буквальном смысле голые — их даже лаком решили не покрывать.
Обновлено в 04:18
Футбол
Погба и Лукаку попали в заявку «МЮ» на предсезонное турне
Согласно информации, размещённой на официальном сайте «МЮ», в заявку включены Поль Погба и Ромелу Лукаку, вокруг которых ходит множество слухов о возможном уходе в различные команды.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла
В Магнитогорске скончалась героиня одного из выпусков программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова, которая четыре раза впадала в кому после того, как ее избил муж.
Обновлено в 07:08
Гаджеты
Lenovo представила «умную» компьютерную мышь с функцией переводчика
Перевести речь устройство может на французский, японский, немецкий и еще 26 языков.
Обновлено в 06:31
Происшествия
При взрыве в Афганистане погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли, ещё 43 пострадали в результате взрыва, произошедшего в городе Газни на востоке Афганистана.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Одессе идет спецоперация «Гром»
Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Общество
Японцы используют каршеринг для сна и отдыха
Оказывается, каждый восьмой японец использовал каршеринг не для передвижения, а в совсем иных целях.
Обновлено в 07:00
Футбол
Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»
Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:03
Политика
Путин поздравил строителей БАМа
Обновлено в 06:45
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Политика
В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
Обновлено в 04:19
Общество
На митинге против губернатора в Екатеринбурге задержали пять человек
Сегодня, 7 июля, на площади 1905 года задержали 5 человек, который митинговали за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского.
Обновлено в 06:28
Единоборства
На UFC 239 Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на пятой секунде
В третьем же по значимости поединке вечера Хорхе Масвидаля уже на 5-й секунде первого раунда нокаутировал непобежденного Бена Аскрена.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео
Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о звонке Аллы Пугачевой в руководство РЖД
Известный продюсер России Андрей Разин заявил в личном микроблоге, что исполнительница Алла Пугачева лично позвонила директору РДЖ с просьбой оставить на должности начальника Рижского железнодорожного вокзала.
Обновлено в 06:44
Экономика
В Росстате назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты
По итогам 2018 года самыми подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:39
Политика
Вице-премьер Борисов допустил новые санкции против самолета МС-21
Западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию российского самолета МС-21.
Обновлено в 01:47
Политика
Партия Зеленского перенесла третий этап своего съезда
Президентская партия «Слуга народа» 7 июля проведет третий этап своего предвыборного съезда, чтобы исключить из избирательного списка некоторых кандидатов в депутаты Верховной Рады на парламентских выборах 21 июля.
Обновлено 05 июля в 06:13
Футбол
Бабаев: у ЦСКА не может быть других задач, кроме побед
Надеюсь, в этом сезоне на этой арене мы вместе будем свидетелями больших побед. У нас не может быть других задач, кроме побед.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено в 07:15
Авто
Составлен топ-5 самых запоминающихся автомобилей из кино
Специалисты составили рейтинг интересных автомобилей, на которых передвигались киногерои.
Обновлено в 03:37
Религия
Православные отмечают Рождество Иоанна Предтечи
История праздника Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна православные празднуют 7 июля (24 июня).
Обновлено в 00:00