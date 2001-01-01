Футбол

Лэмпард: Хадсон-Одои может занять центральное место в «Челси»Чемпионат 04:58

3 фото
Думаю, эта возможность действительно заинтересует его. Конечно, как и всем, ему необходимо продолжать развиваться, но благодаря таланту он может занять центральное место в „Челси“ и даже в Англии в будущем.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Лэмпард о Хадсоне-Одои: «Он будет играть ключевую роль в «Челси»

Sports.ru05:41

Лэмпард: Хадсон-Одои может занять центральное место в «Челси»

Чемпионат04:58

Фрэнк Лэмпард: «Хадсон-Одои может стать центральной фигурой для „Челси“»

Sportbox.RU04:54

Фрэнк Лэмпард: «Хадсон-Одои может стать центральной фигурой для „Челси“»

Матч ТВ04:54

Лэмпард: «Хадсон-Одои может стать игроком мирового уровня»

Soccer.ru03:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:19, Вашингтон
Шоу-бизнес

Роскошную Джоли распекли за непричесанную дочь

Обновлено в 05:58
Экономика

Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.
Обновлено 05 июля в 10:55
Происшествия

Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским

Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Политика

Вишневскому отказали в регистрации кандидатом в губернаторы

Петербургский Горизбирком отказал в регистрации кандидату в губернаторы от партии «Яблоко» Борису Вишневскому.
Обновлено в 06:53
Экономика

Афипский НПЗ оценили в один рубль

Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:45
Авто

Обнажёнка: суперкары, которых решили не красить (и правильно сделали)

Koenigsegg Naked Carbon Шведы из Koenigsegg подошли к раздеванию своего суперкара по-скандинавски хладнокровно и прямолинейно: карбоновые кузовные панели на гиперкаре Regera в буквальном смысле голые — их даже лаком решили не покрывать.
Обновлено в 04:18
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли три человека

Обновлено в 01:46
Футбол

Погба и Лукаку попали в заявку «МЮ» на предсезонное турне

Согласно информации, размещённой на официальном сайте «МЮ», в заявку включены Поль Погба и Ромелу Лукаку, вокруг которых ходит множество слухов о возможном уходе в различные команды.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла

В Магнитогорске скончалась героиня одного из выпусков программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова, которая четыре раза впадала в кому после того, как ее избил муж.
Обновлено в 07:08
Политика

Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

Обновлено в 06:11
Гаджеты

Lenovo представила «умную» компьютерную мышь с функцией переводчика

Перевести речь устройство может на французский, японский, немецкий и еще 26 языков.
Обновлено в 06:31
Происшествия

При взрыве в Афганистане погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, ещё 43 пострадали в результате взрыва, произошедшего в городе Газни на востоке Афганистана.
Обновлено в 01:39
Происшествия

В Одессе идет спецоперация «Гром»

Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Общество

Японцы используют каршеринг для сна и отдыха

Оказывается, каждый восьмой японец использовал каршеринг не для передвижения, а в совсем иных целях.
Обновлено в 07:00
Футбол

Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»

Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:03
Политика

Путин поздравил строителей БАМа

Обновлено в 06:45
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Политика

В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
Обновлено в 04:19
Общество

На митинге против губернатора в Екатеринбурге задержали пять человек

Сегодня, 7 июля, на площади 1905 года задержали 5 человек, который митинговали за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского.
Обновлено в 06:28
Единоборства

На UFC 239 Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на пятой секунде

В третьем же по значимости поединке вечера Хорхе Масвидаля уже на 5-й секунде первого раунда нокаутировал непобежденного Бена Аскрена.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие

Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео

Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о звонке Аллы Пугачевой в руководство РЖД

Известный продюсер России Андрей Разин заявил в личном микроблоге, что исполнительница Алла Пугачева лично позвонила директору РДЖ с просьбой оставить на должности начальника Рижского железнодорожного вокзала.
Обновлено в 06:44
Экономика

В Росстате назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты

По итогам 2018 года самыми подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:39
Политика

Вице-премьер Борисов допустил новые санкции против самолета МС-21

Западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию российского самолета МС-21.
Обновлено в 01:47
Политика

Партия Зеленского перенесла третий этап своего съезда

Президентская партия «Слуга народа» 7 июля проведет третий этап своего предвыборного съезда, чтобы исключить из избирательного списка некоторых кандидатов в депутаты Верховной Рады на парламентских выборах 21 июля.
Обновлено 05 июля в 06:13
Футбол

Бабаев: у ЦСКА не может быть других задач, кроме побед

Надеюсь, в этом сезоне на этой арене мы вместе будем свидетелями больших побед. У нас не может быть других задач, кроме побед.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой

Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

В Ленобласти разведчики ЗВО ликвидировали вооруженную группировку

Обновлено в 03:04
Авто

Составлен топ-5 самых запоминающихся автомобилей из кино

Специалисты составили рейтинг интересных автомобилей, на которых передвигались киногерои.
Обновлено в 03:37
Религия

Православные отмечают Рождество Иоанна Предтечи

История праздника Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна православные празднуют 7 июля (24 июня).
Обновлено в 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Большую часть клубной карьеры провел в «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступающий в английской Премьер-лиге. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное