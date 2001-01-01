Футбол

Лэмпард: Хадсон-Одои может занять центральное место в «Челси»Чемпионат 04:58

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Думаю, эта возможность действительно заинтересует его. Конечно, как и всем, ему необходимо продолжать развиваться, но благодаря таланту он может занять центральное место в „Челси“ и даже в Англии в будущем.
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