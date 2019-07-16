Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в ЧечнеИнтерфакс 01:41
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС. Авария произошла в станице Новощедринская.
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Происшествия
В Челябинской области утонули отец с сыном
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Экономика
«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везёт»
Как стало известно в понедельник, 15 июля, сервис «Яндекс.Такси» заключил соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт».
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В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
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США предложат России новый договор по ядерному оружию
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На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
Футбол
ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Интера»
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
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Армия и оружие
Десятый самолет с компонентами С-400 приземлился в Турции
Оборонное ведомство Турции сообщило, что во вторник, 16 июля, прибыл десятый самолет, на борту которого находятся компоненты российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Наука
Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома
Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
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Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
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Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Технологии
Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы
Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».
Обновлено вчера в 17:03
Авто
УАЗ показал первое фото нового «Патриота» с «автоматом»
Ульяновское автомобильное предприятие готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач (АКП).
Обновлено в 02:47
Экономика
Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний»
Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (№ 1 и № 9 среди крупнейших негосударственных банков России) вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
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Режиссёр известного фильма ужасов «Зеркала» может снять ремейк «Кошмара на улице вязов».
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено 13 июля в 07:49
Экономика
В России рекордно упали цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей
Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
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Политика
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«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.
Обновлено в 00:26
Экономика
Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на сумму $40 млн
Власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Югре двухлетний ребёнок погиб от удара током
В Лянторе двухлетний мальчик погиб от удара током, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
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