Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в ЧечнеИнтерфакс 01:41

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС. Авария произошла в станице Новощедринская.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Названа возможная причина крушения самолёта в Чечне

RT на русском03:05

В Чечне легкомоторный самолет упал на жилой дом

РБК01:59

В Чечне легкомоторный самолет упал на частный дом

Дождь01:51

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Интерфакс01:41

В Чечне легкомоторный самолет упал на частный дом

ТАСС02:12

Фото самолета, упавшего на жилой дом в Чечне

РЕН ТВ01:59

Упавший в Чечне самолет обесточил четыре села

РИА Новости03:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:17, Вашингтон
Происшествия

В Челябинской области утонули отец с сыном

Обновлено в 01:47
Экономика

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везёт»

Как стало известно в понедельник, 15 июля, сервис «Яндекс.Такси» заключил соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт».
Обновлено вчера в 04:11
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено вчера в 12:50
Политика

США предложат России новый договор по ядерному оружию

Обновлено вчера в 19:34
Политика

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
Экология

В Сочи предупредили об опасности формирования смерчей над морем

Обновлено в 03:14
Футбол

ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Интера»

Обновлено в 01:09
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Десятый самолет с компонентами С-400 приземлился в Турции

Оборонное ведомство Турции сообщило, что во вторник, 16 июля, прибыл десятый самолет, на борту которого находятся компоненты российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 02:12
Наука

Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома

Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Интернет

Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Технологии

Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы

Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».
Обновлено вчера в 17:03
Авто

УАЗ показал первое фото нового «Патриота» с «автоматом»

Ульяновское автомобильное предприятие готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач (АКП).
Обновлено в 02:47
Экономика

Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний»

Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (№ 1 и № 9 среди крупнейших негосударственных банков России) вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Кино

Французский режиссер хочет снять ремейк «Кошмара на улице Вязов»

Режиссёр известного фильма ужасов «Зеркала» может снять ремейк «Кошмара на улице вязов».
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено 13 июля в 07:49
Экономика

В России рекордно упали цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.
Обновлено в 01:41
Происшествия

В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей

Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Дочь погибшего Пола Уокера впервые за год поучаствовала в фотосессии

Обновлено в 02:05
Политика

Политологи составили рейтинг глав регионов России

«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.
Обновлено в 00:26
Экономика

Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на сумму $40 млн

Власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев

В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Происшествия

В Югре двухлетний ребёнок погиб от удара током

В Лянторе двухлетний мальчик погиб от удара током, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые стороны C-400

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Главное