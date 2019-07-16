Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС. Авария произошла в станице Новощедринская.

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

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