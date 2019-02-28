Происшествия
Легкомоторный самолет упал на частный дом в ПодмосковьеВести.Ru 06:54
Легкомоторный самолет упал на дачный дом в окрестностях подмосковной Коломны, погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Крушение произошло около двух часов дня 28 февраля, через 40 минут после взлета "Чайки С-72" с аэродрома Северка.
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Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела Baring Vostok Абгаряна
Мосгорсуд признал законным арест партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено 26 февраля в 07:26
Происшествия
Российское судно врезалось в мост в южнокорейском Пусане
Российское грузовое судно SEAGRAND врезалось в мост в южнокорейском порту Пусан, пострадавших нет, сообщает газета "Чунан Ильбо".
Обновлено в 05:00
Общество
Володин и Матвиенко внесли законопроект об «ипотечных каникулах»
Спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли в Госдуму законопроект об «ипотечных каникулах».
Обновлено в 05:10
Политика
Кремль ответил на идею США раскрыть доходы Путина
Песков отметил, что в последнее время американские конгрессмены уделяют много внимания России, Путину и другим официальным лицам.
Обновлено в 05:15
Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автономеров
Федеральная антимонопольная служба предлагает установить максимальные тарифы на изготовление государственных регистрационных знаков для транспорта.
Обновлено в 06:15
Экономика
Дополнительные выплаты малообеспеченные пенсионеры получат до 1 июля
«Неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года, и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года», — заключил Медведев.
Обновлено в 06:20
Политика
Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Воевавший в Донбассе племянник Киселева получил срок в Германии
Дело против Сергея Киселева завели в Германии после того, как уголовная полиция обратила внимание на вышедшее весной 2016 года интервью Дмитрия Киселева, в котором тот рассказал, что его племянник воевал в Донбассе.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы
Избиение бывшего первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова во время дорожного конфликта в центре Москвы сняли камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 04:49
Политика
Путин оценил образцы новейшего российского оружия
Обновлено в 06:39
Культура
Умерла актриса Лиза Шеридан из сериала «Нашествие»
Обновлено в 03:16
Музыка
Верке Сердючке установили сроки спасения Украины на «Евровидении»
Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова сказала, что представить страну на международном конкурсе может Верка Сердючка (настоящее имя — Андрей Данилко).
Обновлено в 06:33
Экономика
ГСС поставит шесть самолетов SSJ100 в Таиланд
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) подписало контракт на поставку шести самолетов Sukhoi Superjet 100 в Таиланд общей каталожной стоимостью порядка 300 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:51
Политика
Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством»
Писатель-сатирик, народный артист России Михаил Жванецкий удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени по распоряжению президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 05:15
Финансы
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на ближайшие два года
Сбербанк ухудшил прогноз курса рубля на ближайшие два года. Это следует из презентации, подготовленной банком (.pdf).
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Пакистан заявил о готовности освободить индийского пилота
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что власти страны готовы рассмотреть возвращение пилота индийского самолета, если это приведет к деэскалации конфликта между двумя странами, сообщает местных телеканал Geo News.
Обновлено в 05:18
Общество
В России начала работать система быстрых переводов между банками
В России запустили систему быстрых переводов между банками по номеру телефона.
Обновлено в 06:53
Спорт
Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 02:51
Единоборства
Скончался российский боец ММА Аркадий Лисин
Умер 21-летний российский боец ММА Аркадий Лисин, сообщили СМИ. Причины смерти чемпиона Prime Selection 2016 года выясняются.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Путин призвал сотрудников МВД активнее бороться с экстремизмом
Президент России Владимир Путин призвал российскую полицию повысить раскрываемость преступлений в стране, а также активнее бороться с экстремизмом, причем не накручивать статистику, передает РИА «Новости».
Обновлено в 06:45
Политика
Трамп и Ким Чен Ын не смогли договориться
КНДР тоже наверняка не в восторге от продолжения санкций, но в целом ситуация в экономике вполне терпимая, а потому Ким Чен Ын может ждать, вплоть до появления следующего президента в США, если с Трампом так и не смогут договориться.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Закончено дело об убийстве главы Сергиева Посада
Закончено дело об убийстве главы Сергиева Посада Следственный комитет России (СКР) направил в Генпрокуратуру для утверждения обвинения уголовное дело банды Константина Пискарева (Костя Большой), совершившей два десятка убийств, в том числе главы Сергиева Посада Евгения Душко.
Обновлено в 04:38
Политика
Россия распространила свой проект резолюции СБ ООН по Венесуэле
Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Венесуэле, сообщили "Интерфаксу" в постпредстве РФ при Всемирной Организации.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Западные журналисты удивились, что Трамп ответил на вопрос агентства Sputnik
Западные журналисты возмущены тем, что корреспондент информационного агентство Sputnik смог задать вопрос американскому президенту на пресс-конференции по итогам саммита во Вьетнаме, а также тем, что Трамп ему ответил, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:30
Общество
Глава ГИБДД рассказал о скором внедрении электронных водительских прав
Ранее "РГ" сообщала, что электронные водительские удостоверения появятся в России уже в следующем году.
Обновлено в 06:10
Экономика
Британский ретейлер Next уйдет с российского рынка
Оператор британских сетей Next и Next kids в России планирует закрыть магазины, сообщили РБК два источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки
В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
Обновлено в 02:02
Общество
В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках
В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.
Обновлено в 00:24