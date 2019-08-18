Происшествия
Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в СШАREGNUM вчера в 19:21
Жилой дом в штате Нью-Йорк загорелся в результате падения легкомоторного самолета, сообщает 17 августа телеканал ABC со ссылкой на сообщение полиции штата. Инцидент произошел у населенного пункта Покипси в округе Датчесс, штат Нью-Йорк.
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с чего всё началось
Как передаёт телеканал NBC со ссылкой на местные власти, как минимум один человек погиб и один получил тяжёлые ранения при падении легкомоторного самолёта Cessna 303 на жилой дом в округе Датчесс штата Нью-Йорк.Life.ruвчера в 22:53
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