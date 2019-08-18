Происшествия

Самолет упал на жилой дом в СШАГазета.Ru 18:45

В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом. Об этом сообщает Федеральное авиационное управление США.
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Легкомоторный самолет упал на жилой дом в штате Нью-Йорк

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В США легкомоторный самолет упал на жилой дом

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Известия19:16

В США легкомоторный самолет упал на жилой дом

РБК19:26

На дом в штате Нью-Йорк упал самолет

РИА Новости19:01

В США легкомоторный самолёт упал на жилой дом

RT на русском18:45

ABC: в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал на жилой дом

ТАСС18:25
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
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