Происшествия
Самолет упал на жилой дом в СШАГазета.Ru 18:45
В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом. Об этом сообщает Федеральное авиационное управление США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Экономика
Средний уровень заработной платы в Кабардино-Балкарии увеличится на 6%
В Кабардино-Балкарии средний уровень заработной платы увеличится на 6%. Сумма возрастет с 26 тысяч 300 рублей до 27 тысяч 350.
Обновлено в 16:46
Происшествия
В Кабуле прогремел взрыв на свадьбе
Взрыв прогремел в одном из свадебных залов на западе Кабула, сообщается о пострадавших, передает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя министерства внутренних дел Афганистана.
Обновлено в 15:55
Здоровье
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Другие советуют принимать в невероятных количествах пищевую соду, чтобы навсегда побороть аутизм.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Москве мужчина привязал собаку к движущейся машине
Обновлено в 18:32
Футбол
Леонарду Жардим: «После двух-трех поражений может начаться негативный цикл»
После двух-трех поражений может начаться негативный цикл.
Обновлено в 17:55
Космос
О взрыве европейской ракеты в космосе сообщили ВВС США
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию
Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Авто
Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4
Компания Toyota готовится представить новый кроссовер Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено в 03:11
Общество
Гидрометцентр РФ передал новое предупреждение для Приморья
Отмечается, что новое предупреждение передано из-за дождей, которые местами в крае будут сильные.
Обновлено в 14:30
Гаджеты
Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию
Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.
Обновлено вчера в 13:59
Общество
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено вчера в 07:43
Кино
Российский фильм получил приз кинофестиваля в Локарно
Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссера Антона Сазонова получил приз на международном фестивале в швейцарском городе Локарно.
Обновлено в 19:39
Гаджеты
Новое поколение процессоров Intel HEDT обеспечит прирост производительности... на 3-7%
Пока же частоты определялись, как 2,19-3,28 ГГц, но это либо ошибка ПО, либо тесты попросту проходил ранний образец.
Обновлено в 07:18
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено в 20:21
Происшествия
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Перми
В Перми ДТП с автобусом могло произойти в результате технической неисправности транспортного средства.
Обновлено в 11:36
Авто
Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео
Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:35
Гаджеты
Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»
Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.
Обновлено в 07:19
Наука
Ученый пролетел сквозь грозовое облако, образовавшееся в результате пожара
Хотя ученые имеют довольно хорошее представление о том, какие вулканы выбрасывают пепел в стратосферу и как эти частицы могут охладить планету, они очень мало знают об устройстве облаков, что ограничивает знания о том, как они могут влиять на атмосферу и климат Земли.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политубежище в Финляндии
Петербуржец Илья Капустин, проходящий свидетелем по делу «Сети» (запрещена в РФ), получил политическое убежище в Финляндии, сообщил проект Rupression.
Обновлено в 17:24
Транспорт
Движение на участке Транскавказской магистрали перекрыли из-за селя
Движение на Транскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию, уже закрывали из-за схода селя в июне текущего года.
Обновлено в 13:33
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено вчера в 07:15
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили возле Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.
Обновлено в 15:52
Игры
Apple начала тестировать игровой сервис Arcade среди своих сотрудников
Сотрудники корпорации уже начали тестировать игровой сервис Arcade.
Обновлено в 18:46