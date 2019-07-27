Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в ПодмосковьеИзвестия 07:36
Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС. Воздушное судно упало в реку Ока возле деревни Подмоклово приблизительно в 13:20.
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Происшествия
Протестующие прорвали ограждение на Тверской улице
Обновлено в 08:16
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей
Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
Обновлено в 11:22
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено в 11:26
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Обновлено в 10:59
Авто
Рассекречена стоимость «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
За дополнительные 200 000 рублей внедорожник дооснастят силовым бампером с интегрированной лебедкой, силовыми порогами, экспедиционным багажником, новой решеткой радиатора, усиленной защитой двигателя, покрышками большего размера на литых дисках и светодиодной оптикой.
Обновлено в 12:36
Футбол
Олег Кононов: Мельгарехо покинет «Спартак»
Софьян уже ушел, - приводит слова Кононова Чемпионат. Добавим, что 28-летний Мельгарехо выступает за Спартак с 2016 года.
Обновлено в 13:13
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Политика
Макрон назвал место и дату встречи с Путиным
Французский президент Эммануэль Макрон назвал место и дату встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал BFM.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе
В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
Обновлено в 00:21
Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Президент Владимир Путин в воскресенье провел в Санкт-Петербурге встречу с членами семей погибших 1 июля в Баренцевом море моряков-подводников с атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик»).
Обновлено в 12:06
Здоровье
Медики рассказали, какой овощ поможет похудеть
Врачи рассказали, что листовая капуста (кале) поможет избавиться от лишнего веса.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Жена Мамаева продает автомобиль супруга
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено 25 июля в 22:14
Шоу-бизнес
Согдиана стала мамой в третий раз
Накануне звезда поделилась радостным событием и рассказала, что вновь стала мамой: она родила третьего сына.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В США обнаружили мужское тело с пришитой женской головой
В центре биологических ресурсов, расположенном в Аризоне (штат США), оперативники ФБР осуществили расследование, в рамках которого обнаружили тело мужчины с пришитой к нему головой женщины.
Обновлено в 03:16
Политика
Представитель Дмитрия Гудкова сообщил о его задержании
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова задержали на въезде в Москву, передает 27 июля «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Алексея Обухова.
Обновлено в 06:56
Общество
Россиянам пообещали 2 суперсервиса госуслуг до конца года
К концу года появятся онлайн-оформление европротокола и сервис, позволяющий гражданам оперативно получать услуги, связанные с исполнительным производством.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что видел необоснованные задержания на акции около мэрии Москвы.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100
На А-100 установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче третьего тура РПЛ
Обновлено в 11:34
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля
Обновлено вчера в 14:34
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Политика
Глава УПЦ КП Филарет пропустил заседание синода ПЦУ
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет в очередной раз пропустил заседание синода Православной церкви Украины (ПЦУ), которое провел митрополит Епифаний.
Обновлено в 12:42
Наука
Капсула Hyperloop разогналась до 463 километров в час
Капсула команды разогналась до скорости 463 километра в час, установив новый рекорд.
Обновлено 23 июля в 09:16
Авто
Дизайнеры представили современный ВАЗ-2101
Независимые дизайнеры представили, как мог бы выглядеть отечественный ВАЗ-2101 сегодня, а затем опубликовали получившееся изображение в социальной сети «Вконтакте» на оценку поклонникам «классики».
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Никита Пресняков отмечает бумажную свадьбу с Аленой Красновой
Знаменитость напомнила, что 27-го июля 2017-го года они с Никитой Пресняковым узаконили отношения, а сегодня отмечают бумажную свадьбу.
Обновлено в 06:47