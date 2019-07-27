Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС. Воздушное судно упало в реку Ока возле деревни Подмоклово приблизительно в 13:20.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Происшествия Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.

Политика Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Авто Рассекречена стоимость «Русского Гелика» на базе Lada 4x4 За дополнительные 200 000 рублей внедорожник дооснастят силовым бампером с интегрированной лебедкой, силовыми порогами, экспедиционным багажником, новой решеткой радиатора, усиленной защитой двигателя, покрышками большего размера на литых дисках и светодиодной оптикой.

Футбол Олег Кононов: Мельгарехо покинет «Спартак» Софьян уже ушел, - приводит слова Кононова Чемпионат. Добавим, что 28-летний Мельгарехо выступает за Спартак с 2016 года.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Политика Макрон назвал место и дату встречи с Путиным Французский президент Эммануэль Макрон назвал место и дату встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал BFM.

Происшествия В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.

Политика Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников Президент Владимир Путин в воскресенье провел в Санкт-Петербурге встречу с членами семей погибших 1 июля в Баренцевом море моряков-подводников с атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик»).

Здоровье Медики рассказали, какой овощ поможет похудеть Врачи рассказали, что листовая капуста (кале) поможет избавиться от лишнего веса.

Происшествия Жена Мамаева продает автомобиль супруга Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.

Шоу-бизнес Согдиана стала мамой в третий раз Накануне звезда поделилась радостным событием и рассказала, что вновь стала мамой: она родила третьего сына.

Происшествия В США обнаружили мужское тело с пришитой женской головой В центре биологических ресурсов, расположенном в Аризоне (штат США), оперативники ФБР осуществили расследование, в рамках которого обнаружили тело мужчины с пришитой к нему головой женщины.

Политика Представитель Дмитрия Гудкова сообщил о его задержании Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова задержали на въезде в Москву, передает 27 июля «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Алексея Обухова.

Общество Россиянам пообещали 2 суперсервиса госуслуг до конца года К концу года появятся онлайн-оформление европротокола и сервис, позволяющий гражданам оперативно получать услуги, связанные с исполнительным производством.

Происшествия Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что видел необоснованные задержания на акции около мэрии Москвы.

Армия и оружие Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100 На А-100 установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.

Политика Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.

Здоровье В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.

Политика Глава УПЦ КП Филарет пропустил заседание синода ПЦУ Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет в очередной раз пропустил заседание синода Православной церкви Украины (ПЦУ), которое провел митрополит Епифаний.

Наука Капсула Hyperloop разогналась до 463 километров в час Капсула команды разогналась до скорости 463 километра в час, установив новый рекорд.

Авто Дизайнеры представили современный ВАЗ-2101 Независимые дизайнеры представили, как мог бы выглядеть отечественный ВАЗ-2101 сегодня, а затем опубликовали получившееся изображение в социальной сети «Вконтакте» на оценку поклонникам «классики».

Армия и оружие Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.

Общество Названы распространённые ошибки в русском языке Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».