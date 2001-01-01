"Легия" одержала победу над гибралтарской "Европой" (3:0) в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы. Польский клуб вышел в следующую стадию турнира по сумме двух встреч (3:0 – общий счет).

«Легия» разгромила «Европу» и вышла во второй отборочный раунд ЛЕ

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