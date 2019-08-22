Футбол
«Легия» и «Рейнджерс» сыграли вничью, «Копенгаген» победил «Ригу»Спорт-Экспресс 15:50
"Легия" и "Рейнджерс" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы сыграли вничью — 0:0.
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Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено в 16:23
Культура
Кредиторы «Вия» добрались до Китая
К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.
Обновлено в 19:12
Армия и оружие
Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
Минобороны России опубликовало на своем сайте архивный документ с ультиматумом генерала Федора Толбухина румынским и немецким войскам, оккупировавшим Молдавию.
Обновлено в 17:38
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
Обновлено в 17:14
Общество
Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
Гигантская панда Бэй Бэй отмечает в четверг свой четвертый день рождения в Вашингтоне и скоро отправится в Китай, сообщил Национальный зоопарк в американской столице.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу
Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели у российских границ вели воздушную разведку 27 иностранных летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 22:11
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Происшествия
ОМОН приехал в кемеровское село из-за массовой драки с цыганами
Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области из-за массовой драки между цыганами и местными жителями.
Обновлено в 05:38
Музыка
Данил Буранов рассказал о сотрудничестве с Лепсом
Обновлено в 06:01
Гаджеты
Googe серьезно изменит операционную систему Android
Обновлено в 18:04
Политика
ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США
Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено в 21:43
Космос
Стало известно о задачах робота «Федора» на борту МКС
Обновлено в 20:34
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Участников перестрелки в Краснодаре задержали в Сочи
Сегодня вечером в Сочи задержаны пятеро подозреваемые в перестрелке, произошедшей в Краснодаре 21 августа.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие
Появились сообщения о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
Мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических абмиций США, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
Обновлено в 16:07
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Проведены боевые стрельбы из самых мощных в мире миномётов «Тюльпан»
Расчёты 240-мм самоходных миномётов «Тюльпан», которые по своей огневой мощи не имеют аналогов в мире, провели боевые стрельбы на территории Тамбовской области.
Обновлено в 19:30
Общество
AliExpress разрешил покупателям возвращать товары без объяснения причин
Покупатели, которые сделают заказ на платформе, смогут вернуть товар без объяснения причин в течение двух недель после получения.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено в 21:21
Политика
Возвращение в G8 не является самоцелью для России — Песков
Возвращение в «Большую семерку», бывшую «Большую восьмерку», не является самоцелью для России, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:53
Политика
Эрдоган пообещал продолжить разведку газа у берегов Кипра
На шельфе у берегов Кипра были найдены крупные месторождения природного газа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить работы по разведке газовых месторождений на шельфе у берегов Кипра, передает агентство Agence France-Presse.
Обновлено в 18:19
Культура
Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве
Заслуженный артист Виктор Власов скончался в возрасте 66 лет.
Обновлено в 19:51
Политика
Шойгу обсудил с коллегой из Мозамбика военное сотрудничество
Обновлено в 18:45
Политика
Канада выступила против возвращения России в G8
Премьер-министра страны поблагодарил за поддержку президент Украины Владимир Зеленский Канада выступила против возобновления отношений с Россией в формате "большой восьмерки", пишет агентство Reuters.
Обновлено в 14:01
Футбол
«Брага» обыграла «Спартак» в первом матче в Лиге Европы
"Спартак" потерпел минимальное поражение в Португалии от местной "Браги" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 17:10
Происшествия
В Авачинском заливе на Камчатке пропал катер с тремя рыбаками
Спасатели разыскивают катер с тремя рыбаками на борту, пропавший двое суток назад в Авачинском заливе у берегов Камчатки.
Обновлено в 22:34