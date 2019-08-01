Футбол
«Легия» и «Рейнджерс» сыграли вничью, «Копенгаген» победил «Ригу»Спорт-Экспресс вчера в 15:50
"Легия" и "Рейнджерс" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы сыграли вничью — 0:0.
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Политика
Путин заявил об обоснованности претензий к США по ДРСМД
Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые ранее предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы.
Обновлено в 06:04
Футбол
«Ростов» пригласил Карасёва на матч с «Рубином»
"Ростов" обратился к арбитру Сергею Карасёву с приглашением на матч 7-го тура РПЛ против "Рубина".
Обновлено в 07:32
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
Обновлено в 07:45
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по инициативе Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сирийское урегулирование.
Обновлено в 07:25
Авто
АвтоВАЗ запустил производство Lada Granta Drive Active
АвтоВАЗ приступил к выпуску Lada Granta в версии Drive Active.
Обновлено в 07:40
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Космос
Перед стартом к МКС робот «Федор» поздравил россиян с Днем флага
Обновлено 21 августа в 22:24
Армия и оружие
Российский танк «Армата» оказался небоеспособным
Перспективный отечественный танк Т-14 "Армата" оказался недееспособным — пишет "Военно-промышленный курьер", ссылаясь на решение Министерства обороны Российской Федерации закупить всего шестнадцать новых танков до конца текущего года.
Обновлено в 05:36
Общество
Росстат определил регионы с самыми богатыми чиновниками
Росстат опубликовал данные о зарплатах муниципальных российских чиновников.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Политика
В комиссию Думы по внешнему вмешательству поступают новые материалы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ продолжает получать новые материалы по вопросам своего ведения, заявил журналистам ее руководитель, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Обновлено в 07:49
Общество
Покупки на AliExpress можно будет вернуть без объяснения причин
Прежде вернуть товар можно было только в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 01:53
Политика
Член Общественной палаты подал иск к Дмитрию Гудкову
Член Общественной палаты России Илья Ремесло подал к лидеру Партии перемен Дмитрию Гудкову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Обновлено в 07:36
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.
Обновлено в 06:56
Экономика
Корпорация МСП поддержит инвестпроекты Челябинской области
Руководитель Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с генеральным директором Корпорации МСП Александром Браверманом, на которой обсуждались результаты совместной работы по поддержке малых и средних компаний в регионе, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.
Обновлено в 07:31
Общество
Теплая погода без осадков ожидается в Москве на выходных
Сухая теплая погода ожидается в Москве с пятницы по понедельник 23-26 августа.
Обновлено в 00:21
Политика
Песков прокомментировал заявление Горбачева об аварии в Чернобыле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невозможной дезинформацию Кремля относительно радиационного фона, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:41
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов
Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
Обновлено в 07:30
Здоровье
Опрос: около 60% россиян занимаются самолечением
Около 60% россиян в случае болезни предпочитают сами подбирать себе лекарства, чем ходить к врачам.
Обновлено в 02:51
Общество
Медведев снова поднял вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели.
Обновлено в 00:39
Технологии
Чарли Ли, Litecoin: вопрос масштабирования остался в прошлом
Наиболее актуальная проблема для криптовалют Litecoin и Bitcoin — взаимозаменяемость, считает создатель альткоина Чарли Ли.
Обновлено в 08:00