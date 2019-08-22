Футбол
«Легия» и «Рейнджерс» сыграли вничью, «Копенгаген» победил «Ригу»Спорт-Экспресс вчера в 15:50
"Легия" и "Рейнджерс" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы сыграли вничью — 0:0.
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Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок
Обновлено вчера в 21:21
Экономика
«Известия»: доля молодых россиян, берущих ипотеку, выросла до 55%
Доля заемщиков по ипотеке младше 30 лет в России достигла по итогам прошлого года 55%, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина.
Обновлено в 03:32
Общество
Роструд сообщил о длинных выходных в ноябре
В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня, рассказали в Роструде.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Цеповяза перевели для отбывания наказания в колонию в Омске
Осужденный член кубанской банды Цапков Вячеслав Цеповяз, ранее отбывавший наказание в колонии №3 в Амурской области, перееден в колонию в Омске.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
На Камчатке на поиски трех пропавших рыбаков направили вертолет Ми-8
В Камчатском крае на мыс Опасный, где ведутся поиски трех пропавших мужчин, вылетел вертолет Ми-8, сообщили в краевом управлении МЧС России.
Обновлено в 04:52
Космос
Первые космонавты полетят на новейшем «Союз-2.1а» уже в 2020 году
Первые космонавты полетят на новейшем ракета-носителе «Союз-2.1а» уже в следующем году.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Культура
В Крым с культурной миссией приедет делегация из Италии
Обновлено в 03:20
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган
Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено в 04:27
Культура
В Москве скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено вчера в 20:31
Политика
Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.
Обновлено в 04:33
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Издание The Guardian назвало Крым российским
Издание The Guardian сделало невероятное. В День российского флага оно признало, что Крым – это Россия.
Обновлено в 03:39
Гаджеты
Россияне стали реже покупать планшеты
Потребители отказываются от подобных гаджетов в пользу смартфонов с большим экраном, свидетельствует статистика магазинов электроники.
Обновлено в 02:09
Культура
Новая книга Виктора Пелевина вышла в продажу
Новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» выходит в продажу 22 августа.
Обновлено вчера в 06:44
Армия и оружие
Ракетоносец Ту-160 показали в деле в Сирии
Учебный полет сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 и его боевое применение в Сирии уместили в трехминутный ролик.
Обновлено в 04:42
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
Склад свечей горит в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге загорелся склад, на котором хранятся свечи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
До конца 2019 года «Уралвагонзавод» (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей, сообщает «Военно-промышленный курьер».
Обновлено вчера в 17:14
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Что касается «умных» часов Apple Watch, то в них планируют только обновить программное обеспечение и добавить новые корпуса.
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8
Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле
Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.
Обновлено вчера в 02:16
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Обновлено в 04:49
Экономика
Кипрский офшор запросил помощи у ЦБ РФ
Если информация о выводе активов подтвердится, ЦБ вряд ли будет медлить с отзывом лицензии, чтобы не сокращать конкурсную массу.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу
Обновлено 21 августа в 16:56
Футбол
Прогноз и ставка на матч «Альбасете» - «Жирона», второй тур Сегунды
Дебют соперников нельзя назвать удачным, но «Жирона» сумела добыть ничью в первом туре, а «Альбасете» с треском проиграл.
Обновлено вчера в 13:44