Футбол
Легионеры «Краснодара» поздравили болельщиков с Новым годом на русском
Легионеры «Краснодара» поздравили болельщиков с Новым годом на русскомМатч ТВ07:34
«Краснодар» опубликовал видеоролик, в котором игроки команды поздравляют болельщиков с Новым годом.
Матч ТВ07:34
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Происшествия
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Число жертв взрыва газа в Магнитогорске возросло до трех
Количество погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области возросло до трех человек, сообщает в понедельник Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
Обновлено в 03:34
Происшествия
СМИ сообщают, что Владимир Путин вылетел в Магнитогорск
Президент России Владимир Путин в три часа по челябинскому времени (13:00 мск) вылетел из Сочи в Магнитогорск, сообщает издание «74.ру» со ссылкой на работников больницы, куда доставили пострадавших.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Челябинской области ввели режим ЧС после взрыва в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ввел режим чрезвычайной ситуации на территории региона из-за взрыва газа в доме в Магнитогорске, передает ТАСС.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton
В МВД России заявили, что в центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Происшествия
Момент взрыва дома в Магнитогорске попал на видео
Обрушен подъезд многоэтажного дома. Момента взрыва засняли камеры виденаблюдения. Кадры опубликовало местное издание «Челябинск Онлайн».
Обновлено в 03:55
Политика
Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев
По словам депутата, Министерство социальной политики сократило нормы потребления некоторых продуктов более чем в два раза.
Обновлено в 04:29
Происшествия
СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину
Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Ингушетии застрелен религиозный деятель и потомок шейха Белхороева
В Ингушетии убили правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Энергетика
«Газпром» назвал цену газа для Армении
В "Газпроме" заявили, что в 2019 году цена газа для Армении составит $165 за тысячу кубов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Политика
Пашинян и Путин договорились по цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Скворцова пообщалась с пострадавшими в Магнитогорске
Обновлено в 06:38
Происшествия
Двое пострадавших при ЧП в Магнитогорске находятся в тяжелом состоянии
Обновлено в 05:39
Происшествия
Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar арестован
Обновлено в 04:17
Происшествия
Главы МЧС и и Минздрава прибыли в Магнитогорск
По поручению Владимира Путина в Магнитогорск прилетели глава МЧС России Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, в котором ввели режим ЧС после обрушения подъезда девятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 07:02
Политика
Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины
В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Наука
Названо лучшее средство от похмелья
Обновлено в 05:23
Политика
Британский посол поздравил россиян с Новым годом на русском языке
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Магнитогорске из-под завалов извлекли троих пострадавших
Из-под завалов извлечены 3 человека, в том числе 1 ребенок.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России
Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Хоккей
Экс-арбитр Вайсфельд считает, что два буллита в ворота молодёжной сборной России назначены ошибочно
Бывший хоккейный рефери Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение двух буллитов в ворота сборной России в ходе одной атаки в матче с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира в Канаде.
Обновлено в 04:03
Транспорт
В Крыму открыли новый участок трассы «Таврида»
Участок федеральной трассы "Таврида" протяженностью 85 километров открыт сегодня в Крыму.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
Очевидцы рассказали об обрушении дома в Магнитогорске
Очевидцы рассказали РИА Новости, что машины экстренных служб прибыли на место уже через 10 минут после ЧП.
Обновлено в 06:39
Политика
В Госдуме прокомментировали задержание гражданина США в Москве
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве американского гражданина при проведении шпионской акции.
Обновлено в 04:56
Политика
В МВД Украины увидели «провокацию пророссийских сил» в ролике Бойко
Флаг Украины скрыли в ролике выдвинутого в президенты Юрия Бойко, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", на телеканале Интер, советник главы МВД Зорян Шкиряк назвал это "сознательной провокацией".
Обновлено в 06:35