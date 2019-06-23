Футбол
Легенды «Реала» обыграли легенд «Челси» в благотворительном матчеЧемпионат вчера в 16:21
В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся благотворительный матч между легендами «Реала» и «Челси». Победу одержал «Королевский клуб» со счётом 5:4. В составе «Реала» по дублю сделали Рауль и Фернандо Морьентес. Ещё один гол на счету Кристиана Карамбе.
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Дубли Рауля и Морьентеса принесли легендам «Реала» победу над легендами «Челси»
Sport24.ruвчера в 15:13
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:41, Вашингтон
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