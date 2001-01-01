Футбол
Легенды «Милана» повторили знаменитый снимок «Битлз»Матч ТВ 09:23
Экс-игроки «Милана» Андреа Пирло, Дженнаро Гаттузо, Массимо Оддо и Массимо Амброзини во время своего визита в Ливерпуль воссоздали культовый образ группы «Битлз». Итальянцы прошлись по зебре так, как ливерпульская четверка изображена на лицевой обложке альбома Abbey Road.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Шоу-бизнес
Станислав Садальский назвал Максима Галкина бездарным
Обновлено в 05:27
Здоровье
Можно ли употреблять алкоголь и препараты от повышенного давления?
Взаимодействие алкоголя и лекарств, снижающих давление, часто даёт непредсказуемый результат (возможны тахикардия, резкое снижение или повышение давления, нарушение сердечного ритма).
Обновлено в 06:14
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Общество
Синоптик назвал сроки наступления весенней погоды в Москве
Обновлено в 10:19
Спорт
Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью
Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.
Обновлено в 08:13
Политика
Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке
Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов до официального объявления об отставке позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:51
Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Космос
США одновременно запустили в космос сразу 100 миниатюрных спутников
По словам создателя американского космического аппарата KickSat 2 Зака Манчестера, накануне на орбиту Земли было выведено единовременно более 100 различных миниатюрных спутников массой по 5 грамм.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Норвежский охотник подстрелил бегуна вместо косули
Норвежский охотник обвинен в покушении на убийство из-за того, что подстрелил 75-летнего бегуна, пишет The Local.
Обновлено в 01:02
Политика
Журналистка заметила присутствие Зеленского на ТВ в «день тишины»
Журналистка издания «Новое время» Кристина Бердинских сообщила, что телеканал «1+1» в «день тишины» перед выборами президента Украины планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского, который является кандидатом на пост главы государства.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено в 09:01
Футбол
Назван состав сборной России на матч с Казахстаном
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Двое солдат ДНР погибли в ходе обстрела украинских боевиков
«В результате обстрелов, ставших очередным подтверждением отказа украинских боевиков выполнять взятые на себя обязательства, погибло двое защитников республики», — сообщил Безсонов.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме
Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы, было решено, что Вера будет жить с отцом.
Обновлено в 09:16
Политика
Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй
Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено вчера в 19:01
Спорт
Загитова впервые упала на чемпионате мира в Сайтаме
Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой мира на соревнованиях в Сайтаме (Япония), допустила первое падение во время исполнения показательного номера.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Гражданин России погиб при взрыве бомбы в Киеве
«Полицейские установили личность погибшего — это 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки», — рассказал Волошин.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
Жительница Ленобласти одним ударом убила сына
Во Всеволожском районе Ленинградской области женщина убила сына одним движением руки. Об этом 24 марта сообщает портал «Конкретно.ру».
Обновлено в 07:35
Общество
Митинг в защиту Байкала проходит в Иркутске
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у российских границ
Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 10:07
Транспорт
Власти Москвы отказались от идеи строительства новой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Калининскую и Солнцевскую линии Московского метрополитена не будут объединять в одну ветку, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:17
Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
Поклонники Потапа и Насти Каменских встревоженно обсуждают события недавно прошедшей премии YUNA 2019.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Здоровье
Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания
Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
Обновлено в 04:44
Общество
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Политика
В Таиланде началось голосование на парламентских выборах
Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.
Обновлено вчера в 21:04