Футбол

Легенды «МЮ» разгромили легенд «Баварии» в благотворительном матчеЧемпионат вчера в 15:30

Сегодня, 26 мая, состоялся благотворительный матч между легендами «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» в честь 20-летия победы «красных дьяволов» в чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. На игре присутствовало 61 175 зрителей.
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Легенды «МЮ» разгромили легенд «Баварии» в благотворительном матче

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Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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