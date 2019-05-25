Футбол
Легенды «МЮ» разгромили легенд «Баварии» в благотворительном матчеЧемпионат вчера в 15:30
Сегодня, 26 мая, состоялся благотворительный матч между легендами «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» в честь 20-летия победы «красных дьяволов» в чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. На игре присутствовало 61 175 зрителей.
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Легенды «Манчестер Юнайтед» разгромили «Баварию» в матче, посвященном 20-летию требла
Sport24.ruвчера в 12:27
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