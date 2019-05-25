Легенды «МЮ» разгромили легенд «Баварии» в благотворительном матчеЧемпионат вчера в 15:30

Сегодня, 26 мая, состоялся благотворительный матч между легендами «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» в честь 20-летия победы «красных дьяволов» в чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. На игре присутствовало 61 175 зрителей.

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Политика В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).

Транспорт Оплата банковской картой заработает в казанских автобусах с 1 июня Добавим, возможность расплачиваться банковской картой за проезд была в Казани и ранее.

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Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

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Происшествия В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.

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Футбол «Зенит» проведет тренировочный сбор в Австрии без игроков сборной По информации источника, единственный предсезонный сбор петербуржцев состоится с 18 по 30 июня в австрийском Китцбюэле.