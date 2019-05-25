Футбол
Легенды «МЮ» разгромили легенд «Баварии» в благотворительном матчеЧемпионат 15:30
Сегодня, 26 мая, состоялся благотворительный матч между легендами «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» в честь 20-летия победы «красных дьяволов» в чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. На игре присутствовало 61 175 зрителей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:11, Ашберн
Наука
Ученые: Наличие цели в жизни снижает риск ранней смерти
В результате эксперты смогли найти связь между наличием цели в жизни и риском ранней смерти.
Обновлено вчера в 19:11
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено в 06:12
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Сын бывшего члена российского Совфеда Амира Галлямова Тимур во время наезда на инспектора ДПС находился в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 16:07
Политика
Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во Франции
Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Парусник «Мир» из Петербурга снес в Германии микроавтобус
Русские моряки не смогли незаметно отчалить от берега Германии. Петербургский парусник «Мир» оставил на одном из автомобилей повреждения.
Обновлено в 20:34
Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
Обновлено в 08:59
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
В Приморье локализовали пожар на траулере
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Игры
В Mixer от Microsoft нашли страницы Fable IV и Saints Row V
Saints Row V (5 в первом ряду) Fable IV (2 во втором ряду) Возможно, обе игры представят на пресс-конференции Microsoft в рамках Е3 2019, которая начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Ограниченно негоден: Минобороны готово ужесточить правила призыва
Предложенные Минобороны поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» (имеются в распоряжении «Известий») позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали.
Обновлено в 17:02
Общество
Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба
Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено в 20:18
Здоровье
У трети сахалинцев, пришедших на прием к врачам федерального центра оториноларингологии, обнаружили новообразования
Врачи федерального центра оториноларингологии провели на Сахалине день ранней диагностики опухолей головы и шеи.
Обновлено в 20:23
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского в Лондоне вышла замуж
Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака Мария вышла замуж.
Обновлено в 09:43
Политика
Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple
Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список.
Обновлено в 20:40
Экономика
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Армия и оружие
РФ проведет наблюдательный полет над США
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
Сопровождение «Медведей» истребителями МиГ-31 показали на видео
Для обеспечения безопасности полета ведущий МиГ-31 проводил радиолокационную разведку по маршруту полета ракетоносцев.
Обновлено в 20:25
Шоу-бизнес
Настя Каменских опровергла слухи о беременности
Несмотря на подозрения хейтеров, что певица вышла замуж, так как ждет ребенка от рэпера, артистка опровергла слухи, появившись в коротком видеоролике с фужером в руке.
Обновлено в 02:00
Экономика
Минпромторг сократит количество ценников в магазинах
Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено в 12:00
Экономика
В Москве резко подорожали полисы ОСАГО
На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Обновлено в 17:00
Общество
Школы Читы переполнены почти на 10 тысяч учеников
В три смены ни одна школа не работает.
Обновлено в 18:35
Музыка
Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты
Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.
Обновлено 24 мая в 16:29
Общество
«Репрессии усиливаются»: на Камчатке сельские депутаты написали Путину
На Камчатке депутаты села Соболево написали открытое письмо Владимиру Путину. Они считают, что в селе ущемляются права жителей.
Обновлено в 20:24