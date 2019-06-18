Легендарный итальянский тренер сравнил Сарри с Клоппом и ПочеттиноГазета.Ru 20:21

Экс-наставник итальянского "Милана" и сборной Италии Арриго Сакки высказался по поводу назначения Маурицио Сарри главным тренером туринского "Ювентуса", передает "Советский спорт". Он сравнил специалиста с такими известными тренерами, как Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола и Маурисио Почеттино.

Легендарный итальянский тренер сравнил Сарри с Клоппом и Почеттино

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