Футбол
Легендарный итальянский тренер сравнил Сарри с Клоппом и ПочеттиноГазета.Ru вчера в 20:21
Экс-наставник итальянского "Милана" и сборной Италии Арриго Сакки высказался по поводу назначения Маурицио Сарри главным тренером туринского "Ювентуса", передает "Советский спорт". Он сравнил специалиста с такими известными тренерами, как Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола и Маурисио Почеттино.
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Легендарный итальянский тренер поставил Сарри в один ряд с Гвардьолой и Клоппом
Спорт-Экспрессвчера в 19:39
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