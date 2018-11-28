Футбол

Легендарный ирландец Робби Кин завершил карьеру футболиста
Life.ru
08:37

Будучи игроком, ирландец провёл за национальную команду 146 матчей и забил 68 голов, став рекордсменом по обоим показателям. В клубной карьере Кина отдельной строкой стоит лондонский "Тоттенхэм", где он провёл восемь сезонов.
Life.ru08:37

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Робби Кин завершил карьеру

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Робби Кин завершил карьеру и вошел в тренерский штаб сборной Ирландии

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