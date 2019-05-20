Футбол

Легендарный игрок «Барселоны» завершает карьеруГазета.Ru вчера в 08:35

О конце своей профессиональной карьеры Хави сообщил в инстаграме.
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Хави о «Барселоне»: «Не могу управлять „Феррари“ или лайнером. Нужно потренироваться на обычной машине или лодочке»

Sports.ru04:14

Хави хочет начать тренерскую карьеру в Катаре

Спорт-Экспресс01:57

Хави: «Хотел бы начать работу тренером в Катаре»

Матч ТВ02:38

Хави: «Хотел бы начать работу тренером в Катаре»

Sportbox.RU02:38

Хави: Не могу взять «Феррари» или лайнер, нужно потренироваться на маленькой лодочке

Советский спорт04:45

Легендарный игрок «Барселоны» хочет начать тренерскую карьеру

Газета.Ru02:38

Хави объяснил свое решение начать тренерскую карьеру в Катаре

Sport24.ru00:22
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Политика

Чешский журналист объяснил страх Запада перед Россией

Россия «пугает» страны в ЕС и США традиционным ценностями, которые они пытаются истребить.
Обновлено в 05:08
Общество

Соловьев приедет в Екатеринбург «изгонять бесов»

Обновлено в 03:52
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Экономика

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Общество

В России упростили процедуру установления инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 04:57
Футбол

«Боруссия» Д купила защитника «Хоффенхайма» Шульца

Защитник «Хоффенхайма» Нико Шульц сменил клуб. О его переходе объявила «Боруссия».
Обновлено в 04:36
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме

Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
Обновлено в 03:43
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Экономика

В России снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе

В России по итогам первых трех месяцев 2019 года снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе, сообщил 21 мая РБК со ссылкой на сопредседателя комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств РФ Сергея Веселова.
Обновлено в 04:28
Экономика

Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре

Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:30
Общество

The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд

Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Футбол

Марио Фернандес может перейти в «Атлетико»

Обновлено в 02:12
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Щелковский городской суд признал виновным в халатности эксперта Михаила Клейменова, нашедшего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, который погиб в ДТП в Балашихе.
Обновлено в 05:17
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Политика

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Китае автомобиль сбил 13 человек на переходе

Тринадцать человек пострадали в китайской провинции Гуандун после того, как автомобиль проехал на красный свет светофора и въехал в пешеходов, говорится в сообщении местной полиции.
Обновлено в 02:28
Политика

Экс-президента Украины Петра Порошенко обвинили в госизмене

Зеленский приступил к перестановкам в Киеве Сообщается, что по предварительным данным, речь идет о попытке захвата государственной власти, а также превышении служебных полномочий.
Обновлено в 04:28
Общество

Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет

Обновлено в 03:37
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Происшествия

Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев попросил об УДО

Занимается спортом, много читает, а также соблюдает традиции ислама. В «Мемориале» напомнили, что Оюб Титиев свою вину не признает.
Обновлено в 03:07
Хоккей

Россия готовится к матчу со Швецией без изменений в составе

Сборная России проводит тренировку перед заключительным матчем группового турнира чемпионата мира-2019 против Швеции.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева заподозрили в продаже имущества Фриске

Семья Жанны Фриске частично погасила задолженность перед «Русфондом» — на его счет поступило 7,98 миллиона рублей, которые были выручены от продажи имущества Фриске, полученного по наследству.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Задержаны лжеврачи, которые обманули россиян на 1 млрд рублей

В России задержана группа лжеврачей, обманувших более 11 тыс. человек на сумму около 1 млрд руб. Жертв мошенников приглашали на бесплатное медицинское обследование, после чего ставили несуществующие диагнозы, заставляя брать кредиты на дорогостоящее лечение.
Обновлено в 04:18
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
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Хави
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд». Бывший капитан и полузащитник испанской «Барселоны» и бывший вице-капитан национальной сборной Испании.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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