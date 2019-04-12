Футбол
Легендарный футболист «Ливерпуля» ушел из жизни в 74 годаSportbox.RU 01:36
«Ливерпуль» сообщил о смерти экс-защитника команды Томми Смита на 75-м году жизни. Смит выступал за «Ливерпуль» с 1962 по 1978 год.
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Происшествия
ФСБ проводит в Тюмени антитеррористическую операцию
Поздним вечером 12 апреля сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области начали в Тюмени контртеррористическую операцию, сообщают местные СМИ.
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Порошенко настаивает на дебатах с Зеленским 14 апреля
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Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
Обновлено в 05:14
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Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности
За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России.
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Авто
Кабриолет Aurus показали перед парадом на Красной площади
Российский кабриолет класса «люкс» Aurus Senat Cabrio принимает участие в репетиции парада Победы на Красной площади.
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Футбол
«Крылья Советов» победили «Рубин» в матче чемпионата России по футболу
Обновлено вчера в 16:44
Единоборства
Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой
Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой завершился уверенной победой украинского боксера в четвертом раунде.
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Хакеры выложили в сеть данные тысяч сотрудников ФБР
По информации издания, хакеры взломали, по меньшей мере, три сайта, связанных с Ассоциацией национальной академии ФБР в Куантико, штате Вирджиния и выложили в сеть имена членов ассоциации и названия их должностей, личные адреса, телефонные номера, а также адреса электронной почты.
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Происшествия
Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека
По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".
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Политика
Парусник «Седов» отказались пускать в польские территориальные воды
Польша отказалась впустить российский парусник «Седов», на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета, в территориальные воды страны.
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Происшествия
Двухлетний мальчик выдал отца-должника судебным приставам
В пресс-службе УФССП по Челябинской области сообщили об интересном инциденте: двухлетний ребенок "сдал" отца-алиментщика, спрятавшегося под кроватью, судебным приставам.
Обновлено вчера в 06:19
Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга
Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Наука
Ученые впервые измерили абсолютное ничто
Обновлено вчера в 18:02
Гаджеты
В России стартуют продажи флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro
Обновлено вчера в 14:26
Общество
Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты
В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие
В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница
В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
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Игрок футбольного клуба «Зенит» Эмилиано Ригони сделал татуировку с головой льва во всю спину.
Обновлено в 04:03
Здоровье
13 апреля волгоградцев ждет бесплатное обследование на онкологию
По данным пресс-службы облздрава любой желающий проверить себя на наличие онкологических заболеваний головы и шеи сегодня с 10.00 до 15.00 может обратиться в поликлинику при диспансере.
Обновлено в 03:06
Политика
Помпео: Россия «вмешивается» в дела Венесуэлы
Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что Российская Федерация «вмешалась» во внутренние дела Венесуэлы «без права на это».
Обновлено в 01:10
Наука
Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
Замеры уровня сахара в крови, которые производились каждые пять минут благодаря закреплённым на теле участников эксперимента приборам, показали, что жирный и низкоуглеводный завтрак, состоящий из омлета, позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приёма пищи.
Обновлено в 04:49
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Кино
Фильм Павла Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая
Ещё пару дней назад были налицо все признаки, что спорный фильм Павла Лунгина о войне в Афганистане всё-таки выйдет в прокат 9 мая – несмотря на негативную реакцию ветеранов.
Обновлено в 04:12
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Авто
Составлен рейтинг самых необычных автомобилей
Обновлено в 05:06
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Меркель объяснила визит Порошенко и отсутствие приглашения Зеленскому
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО
В Сети появились видеозаписи, запечатлевшие, как силы сирийской ПВО отражают ракетный удар по провинции Хама.
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Три человека погибли в результате ДТП в Дагестане
В марте URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Свердловской области погибли два человека.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08