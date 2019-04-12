Футбол

Легендарный футболист «Ливерпуля» ушел из жизни в 74 годаSportbox.RU 01:36

«Ливерпуль» сообщил о смерти экс-защитника команды Томми Смита на 75-м году жизни. Смит выступал за «Ливерпуль» с 1962 по 1978 год.
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Легендарный футболист «Ливерпуля» скончался на 75-м году жизни

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