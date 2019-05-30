Футбол

Легендарный Петр Чех прослезился после поражения в финале Лиги ЕвропыLife.ru 05:13

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, вчера
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
Голкипер сборной Чехии и лондонского "Арсенала" Петр Чех не смог сдержать слёз после проигрыша в финале Лиги Европы.
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