Мы не готовы повторить предложение, которое сделал Гильерме другой московский клуб. Хотим продлить с ним контракт по схеме 1+1. Такой хороший, крепкий контракт. Но другой клуб хочет его сейчас, а сейчас мы его не отдадим. Скорее всего, Гиля останется до 31 декабря и потом уйдет.

«Другой московский клуб предложил ему контракт на три года», — заключил Кикнадзе.

Авто Bentley представил концепт EXP 100 GT Британский производитель премиальных автомобилей в честь своего столетнего юбилея показал публике особый концепт-кар EXP 100 GT.

Происшествия Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Происшествия В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.

Происшествия Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.

Спорт CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от ОИ Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.

Общество В Цюрихе суд запретил петуху кукарекать по ночам Жители Цюриха обратились в суд из-за криков петуха, который мешал им спать по ночам. Об этом сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.

Происшествия На ликвидацию последствий стихии в Сибири направят 2,3 млрд рублей Правительство РФ выделит 2,3 млрд рублей на ликвидацию последствий паводков в Иркутской области, сообщил 11 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Общество УФАС начал внеплановую проверку в мэрии Перми Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проводит внеплановую проверку в администрации Перми по выявлению возможных нарушений при выдаче субсидий СМИ, выделяемых для освещения информационной деятельности мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Гаджеты 9 августа Huawei представит EMUI 10 Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.

Шоу-бизнес 56-летняя Алена Свиридова поделилась видео в бикини В комментариях поклонники похвалили артистку за увлечением активным отдыхом, и высказались о её фигуре.

Политика Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.

Политика Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».

Происшествия Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.

Авто Bugatti выпустил двухсотый Chiron В компании Bugatti отметили выпуск юбилейного двухсотого по счету гиперкара Chiron, считающегося сегодня самым быстрым на планете.

Общество В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и смерчей Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за ливней, града, шквалистого ветра, опасности схода селей и угрозы формирования смерчей, сообщает администрация города.

Экономика Олигарх Араз Агаларов попал под «дело Автодора» Президент компании «Крокус» Араз Агаларов — российский олигарх азербайджанского происхождения и родственник президента Азербайджана, подозревается в нецелевом использовании денег, полученных им в рамках строительства в Подмосковье Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Экономика Кабмин расширяет полномочия трудовых инспекторов Правительство расширяет полномочия трудовых инспекторов, чтобы работодатели быстрее погашали долги по заработной плате.