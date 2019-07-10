Футбол
«Локомотив» отпустит Гильерме в «Спартак»Нева Спорт вчера в 01:10
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Мы не готовы повторить предложение, которое сделал Гильерме другой московский клуб. Хотим продлить с ним контракт по схеме 1+1. Такой хороший, крепкий контракт. Но другой клуб хочет его сейчас, а сейчас мы его не отдадим. Скорее всего, Гиля останется до 31 декабря и потом уйдет.
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Кикнадзе назвал условия предложения Гильерме. Но вратарь уйдет зимой в «Спартак»?
Спорт-Экспресс09 июля в 16:38
Василий Кикнадзе: «Скорее всего, Гиля останется до 31 декабря и потом уйдет»
Sports.ru09 июля в 17:02
«Локомотив» не готов повторить предложение Гилерме от другого московского клуба
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