Футбол
Легенда аргентинского футбола раскритиковал Ди МариюГазета.Ru 22:30
Легенда аргентинского футбола Леопольдо Луке раскритиковал футболиста сборной страны Анхеля Ди Марию, сообщает "Советский спорт". Национальная сборная Аргентины проиграла Колумбии в рамках матча первого тура Кубка Америки со счетом 0:2.
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