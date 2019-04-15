Футбол
Легенда английского футбола отреагировал на пожар в Нотр-Дам-де-ПариГазета.Ru вчера в 14:30
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на пожар в Соборе Парижской Богоматери, передает "Советский спорт".
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Экс-футболист сборной Англии Линекер опечален новостью о пожаре в соборе Парижской Богоматери
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"О, нет..." Легенда британского футбола опечален пожаром в Соборе Парижской Богоматери
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