Легенда английского футбола отреагировал на пожар в Нотр-Дам-де-ПариГазета.Ru вчера в 14:30

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на пожар в Соборе Парижской Богоматери, передает "Советский спорт".

Легенда английского футбола отреагировал на пожар в Нотр-Дам-де-Пари

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