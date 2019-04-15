Футбол

Легенда английского футбола отреагировал на пожар в Нотр-Дам-де-ПариГазета.Ru вчера в 14:30

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на пожар в Соборе Парижской Богоматери, передает "Советский спорт".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Линекер: «Надеюсь, что никто не пострадал при пожаре в Соборе Парижской богоматери»

Евро-футбол.рувчера в 15:47

Экс-футболист сборной Англии Линекер опечален новостью о пожаре в соборе Парижской Богоматери

RT на русскомвчера в 15:11

Легенда английского футбола отреагировал на пожар в Нотр-Дам-де-Пари

Газета.Ruвчера в 14:30

"О, нет..." Легенда британского футбола опечален пожаром в Соборе Парижской Богоматери

Спорт-Экспрессвчера в 13:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Хоккей

Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ

Обновлено в 03:00
Происшествия

В Соборе Парижской Богоматери произошёл пожар

Собор Парижской Богоматери является одной из самых знаменитых достопримечательностей мира.
Обновлено вчера в 14:11
Общество

Не заметившая беременность девушка внезапно родила

Жительница Лондона не заметила собственную беременность и внезапно родила ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 01:47
Транспорт

В России могут ввести платные перекрестки

Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Происшествия

В Сети появилось видео из собора Парижской Богоматери после пожара

В Сети появились первые видеозаписи из собора Парижской Богоматери после сильного пожара. Ролик публикует LCI на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:40
Политика

Путин поддержал проект ВСМ Москва—Санкт-Петербург

Обновлено в 02:30
Общество

Сильный ветер и метель стали причиной транспортного коллапса на Ямале

По данным Ямало-Ненецкого цента гидрометеорологии сегодня, 16 апреля, практически на всей территории округа наблюдается очень сильный ветер с порывами 21-26 м/с, метель.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро

На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Футбол

«Интер» предложит 70 млн евро за Николя Пепе

Нападающий Николя Пепе, правами на которого владеет "Лилль", имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. Как сообщает France Football, подписать 23-летнего форварда желает миланский "Интер".
Обновлено в 02:49
Политика

Конгресс США запросил у ряда банков информацию о финансах Трампа

Демократы американского конгресса выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах президента США Дональда Трампа, а также о сделках между банками и Россией.
Обновлено в 02:55
Общество

Россиян предупреждают о новой схеме мошенничества в Сети

В российском сегменте интернета появилась новая схема мошенничества.
Обновлено 14 апреля в 23:18
Авто

«АвтоВАЗ» предложил придумать новые названия для моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Алдонин вмешался в спор с Фроловым из-за квартиры Началовой

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин планирует урегулировать спор с гражданским мужем певицы, хоккеистом Александром Фроловым, в судебном порядке.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Китае задержали бросавшего в двигатель самолёта монеты на удачу мужчину

Летом 2017 года сообщалось, что рейс из Шанхая в Гуанчжоу задержали после того, как пожилая женщина бросила несколько монет в двигатель самолёта со 150 пассажирами на борту на удачу.
Обновлено в 03:01
Экономика

Первую партию муки отправили на экспорт из Приморья в КНДР

За первые три месяца 2019 года экспорт пшеничной муки из Приморского края составил 16 тыс. тонн.
Обновлено в 01:46
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Спорт

«Зенит» выразил сожаление в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери

Пресс-служба «Зенита» опубликовала сообщение в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:56
Единоборства

Тарасов оказался в больнице после боя с Дациком

ММА-блогер Артём Тарасов записал видеообращение к фанатам после боя с Вячеславом Дациком, находясь в больнице.
Обновлено вчера в 10:36
Общество

Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников

Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23
Гаджеты

«ВКонтакте» добавила темную тему для Android

Новое обновление приложения для андроид-устройств принесло долгожданную темную тему.
Обновлено в 01:40
Происшествия

«Ренн» поможет восстановить собор Парижской Богоматери

Обновлено в 01:42
Происшествия

Два человека погибли, шестеро пострадали в ДТП под Рязанью

Восемь человек пострадали в крупной аварии с участием четырех автомобилей, сообщили в УМВД по Рязанской области.
Обновлено в 03:16
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Политика

Жители Украины до сих пор смотрят российское телевидение

Глава правления неправительственной и внепартийной всеукраинской сети общественных активистов «ОПОРА» Ольга Айвазовская заявила о том, что жители Украины продолжают смотреть российское телевидение в преддверии выборов президента.
Обновлено в 02:55
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Политика

Кремль может упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Кремль хочет разрешить гражданам Донецкой и Луганской народных республик становиться гражданами России в упрощенном порядке, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 19:12
Религия

РПЦ призвала французов покаяться после пожара в Нотр-Дам де Пари

Обновлено вчера в 19:50
Экономика

Руководитель Газпромбанка стал акционером «Газпрома»

Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов стал акционером «Газпрома», сказано в сообщении монополии.
Обновлено в 03:14
Общество

К Пасхе для москвичей подготовили 60 бесплатных экскурсий

Всего в рамках фестиваля «Пасхальный дар» с 25 апреля по 5 мая в столице проведут 60 бесплатных экскурсий.
Обновлено в 02:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гари Линекер
Британский футболист
Английский футболист. В матчах за сборную Англии Линекер забил 48 голов. Третий бомбардир сборной в истории. Забил десять голов на чемпионатах мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Собор Парижской Богоматери
Собор
Католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в четвёртом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа - базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163-1345 годов. Алтарная часть освящена в 1182 году; западный фасад и башни закончены во второй четверти XIII века. С 1235 года вносились большие изменения: обустроены часовни между контрфорсами нефа; увеличен размер трансепта; добавлены часовни хора и большие аркбутаны деамбулатория...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное