Футбол

Легенда «Зенита» Данни вернулся в ПетербургНевские Новости 01:49

Зенит — ЦСКА
12 мая
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Бывший игрок и легенда «Зенита», португальский полузащитник Мигель Данни прибыл в Петербург, чтобы посетить домашний матч сине-бело-голубых с ЦСКА 12 мая. Об этом сообщает «Пятый канал».
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Португальский футболист
Португальский футболист. Выступал за основную, молодёжную и олимпийскую сборные Португалии. Становился бронзовым призёром на молодёжном чемпионате Европы 2004. Принимал участие в Олимпийских играх 2004 года. Приглашался в сборную Венесуэлы, в частности, для участия на Кубке Америки 2007, но отказался, поскольку рассчитывал на попадание в португальскую сборную, в составе которой дебютировал 20 августа 2008 года. Выступает на позициях центрального, левого и правого атакующего полузащитника.
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