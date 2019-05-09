Футбол
Легенда «Зенита» Данни вернулся в ПетербургНевские Новости 01:49
Бывший игрок и легенда «Зенита», португальский полузащитник Мигель Данни прибыл в Петербург, чтобы посетить домашний матч сине-бело-голубых с ЦСКА 12 мая. Об этом сообщает «Пятый канал».
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Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
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Жителей и гостей Петербурга ожидают грозы 10 мая. Об ухудшении погоды после Дня Победы предупреждает ГУ МЧС России по Северной столице.
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Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
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Армия и оружие
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Политика
В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
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Флагман ASUS ZenFone 6 оказался клоном Xiaomi Mi Mix 3
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Футбол
Неймара дисквалифицировали на три матча за удар фаната
Бразильский нападающий французского клуба ПСЖ Неймар дисквалифицирован Французской федерацией футбола на три матча.
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«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
"Оренбург" и екатеринбургский "Урал" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
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Хоккей
IIHF утвердила формат финала ЧМ без послематчевых буллитов
Директорат Международной федерации хоккея (IIHF) в четверг утвердил переход на новый формат проведения овертаймов на чемпионатах мира, финал турнира будет проводиться без послематчевых буллитов.
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Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко призвал Германию усилить санкции против России в связи с упрощением процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
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В компании запатентовали складной «смартфон-кирпич» способный складываться в трех местах и превращающийся в параллелепипед.
Обновлено в 06:09
Общество
Мнение педагогов учтут при выборе учебников для школ
Народное собрание Дагестана внесло в Госдуму законопроект об обязательном учёте мнений учителей при выборе школами учебников.
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Гаджеты
Samsung может создать 64-мегапиксельную камеру
Кроме того в новой камере с 64-мегапиксельным сенсором применена технология HDR.
Обновлено в 01:59
Политика
Китай примет ответные меры на повышение пошлин со стороны США
В связи с решением США поднять пошлины на китайские товары, Пекин вынужден принять ответные меры.
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В Раде потребовали отмены инаугурации Зеленского 19 мая
Депутат Верховной рады Олег Куприенко настаивает на обязательном переносе официальной церемонии вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.
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Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
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«Аэрофлот» отменил больше 10 рейсов SSJ-100
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов SSJ-100 9 мая, в том числе один международный в Таллин.
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Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
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