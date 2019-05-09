Футбол
Легенда «Зенита» Данни вернулся в ПетербургНевские Новости 01:49
Бывший игрок и легенда «Зенита», португальский полузащитник Мигель Данни прибыл в Петербург, чтобы посетить домашний матч сине-бело-голубых с ЦСКА 12 мая. Об этом сообщает «Пятый канал».
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Происшествия
Прощай, великий город: в Москве ушел из жизни журналист Сергей Доренко
В Москве на 59-м году жизни скончался один из самых ярких и одновременно неоднозначных журналистов постсоветской эпохи — Сергей Доренко.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Мотоцикл Сергея Доренко был куплен меньше месяца назад
Мотоцикл марки Triumph российского журналиста Сергея Доренко, на котором он попал в аварию в центре Москвы вечером в четверг, 9 мая, был куплен меньше месяца назад.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Обновлено в 04:59
Происшествия
Названа точная причина смерти Сергея Доренко
Обновлено в 03:47
Происшествия
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день
Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены.
Обновлено 08 мая в 11:02
Происшествия
МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году
По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в стране в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества.
Обновлено в 05:04
Футбол
Суарес пропустит остаток сезона
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус
Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Полиция Шри-Ланки задержала россиянина за съемку с квадрокоптера
Полиция города Галле на Шри-Ланке задержала гражданина России за съемку с помощью дрона. Об этом сообщает издание Ada Derana.
Обновлено в 04:57
Путешествия
Федор Конюхов заканчивает переход через Тихий океан
Вёсельная лодка Фёдора Конюхова заканчивает переход через Тихий океан, сын Конюхова на яхте поплыл встречать лодку отца у островов Чили, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 03:49
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Здоровье
Ассоциация онкобольных пациентов «Здравствуй!» открывает отделения по всей России
Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!», созданная в Москве в 2016 году под эгидой Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), за несколько лет открыла отделения в разных регионах страны.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса
Житель Москвы, устроивший драку с бортпроводниками на борту самолета, стал фигурантом уголовного дела, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу.
Обновлено в 03:33
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о своей «маленькой слабости»
Исполнительница Ольга Бузова, вернувшаяся в Россию из Дубаев ко Дню Победы, рассказала, как провела праздничный день.
Обновлено в 00:48
Футбол
«Семак в лицо мне сказал: «Вы нас предали». Интервью человека, воспитавшего тренера «Зенита», Безродного, Юрана и Гамулу
В трех часах езды от Санкт-Петербурга, в эстонском Силламяэ, почти полтора десятилетия тренирует Вадим Добижа, у которого Сергей Семак играл в луганском спортивном училище с двенадцати до шестнадцати лет.
Обновлено в 03:13
Культура
На Украине показали концерт к 9 мая, вызвавший возмущение радикалов
Ранее сообщалось, что представители общественной инициативы #ОтключиРоссийское обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой запретить трансляцию программ к 9 мая на канале "Интер".
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено 08 мая в 11:39
Происшествия
Момент смерти Сергея Доренко попал на видео
Обновлено вчера в 17:35
Хоккей
Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею
Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Адвокат Трампа намерен посетить Киев
Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев и встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 00:45
Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛ
«Бостон Брюинс» обыграл «Каролину Харрикейнс» в первом матче серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 00:43
Культура
В Эрмитаже откроется выставка об искусственном интеллекте
Обновлено в 02:15
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Происшествия
«Интерфакс»: продюсер Mash задержан за подделку документов
Сегодня «Интерфакс» со ссылкой на «источник, знакомый с ходом расследования», сообщил, что 8 мая один из продюсеров Mash был задержан с поддельными документами, когда пытался получить у авиадиспетчеров Шереметьево записи переговоров пилотов сгоревшего в аэропорту Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Японии в результате землетрясения пострадали два человека
В Японии на юго-западном острове Кюсю в результате произошедшего землетрясения пострадали по меньшей мере два человека.
Обновлено в 02:08