Футбол

Легенда «Спартака» порекомендовал Федуну вернуть ПромесаГазета.Ru 09:54

Как утверждает Тихонов, избежать этого можно в том случае, если руководство клуба сможет вернуть полузащитника сборной Нидерландов Квинси Промеса.
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Андрей Тихонов: «Большим жестом со стороны Федуна было бы возвращение Промеса»

Матч ТВ10:30

Тихонов: вернуть Промеса в «Спартак» было бы огромным плюсом для Федуна

РИА Новости09:35

Тихонов: возвращение Промеса в «Спартак» стало бы жестом со стороны Федуна

Чемпионат10:25

Андрей Тихонов ответил на вопросы о «Спартаке», Промесе и Глушакове

Спорт-Экспресс10:00

Легенда «Спартака» порекомендовал Федуну вернуть Промеса

Газета.Ru09:54

Андрей Тихонов: «Большим жестом со стороны Федуна было бы возвращение Промеса»

Sportbox.RU10:30
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:10, Ашберн
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ГУ МЧС по Москве предупредило, что дождь с грозой ожидаются вечером 8 июня в столице, сообщает РИА "Новости".
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Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
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Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
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Смартфон Realme с поддержкой 5G появится в этом году

Официальных подробностей о новом смартфоне нет, но некоторые специалисты полагают, что он будет ориентирован не только на китайский и индийский рынки, но и на рынок Европы.
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Футбол

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Нападающий сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам перед матчем отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Советский спорт".
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Украинский боевик из Крыма под псевдонимом Абдуль-Ильгиз аль-Керим был уничтожен в Сирии после обстрела колонны террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» неизвестными лицами.
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Руководители Федераций футбола Испании и Португалии обсудили подачу совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Андрей Тихонов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и нападающий; тренер. Мастер спорта России международного класса.
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