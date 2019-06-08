Футбол
Легенда «Спартака» порекомендовал Федуну вернуть ПромесаГазета.Ru 09:54
Как утверждает Тихонов, избежать этого можно в том случае, если руководство клуба сможет вернуть полузащитника сборной Нидерландов Квинси Промеса.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:10, Ашберн
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Председателем парламента Молдавии стала лидер партии социалистов Зинаида Гречаный, сообщает ТАСС.
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Официальных подробностей о новом смартфоне нет, но некоторые специалисты полагают, что он будет ориентирован не только на китайский и индийский рынки, но и на рынок Европы.
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Наука
Исследователи представили статистическую модель стиля Бетховена
Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны описали статистическими методами структуру музыкальных произведений из сборника струнных квартетов Бетховена.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
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Обновлено в 09:36
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Общественный совет при МВД взял под контроль дело Голунова
Дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова взял под особый контроль Общественный совет при МВД России.
Обновлено в 09:45
Футбол
Испания и Португалия хотят подать совместную заявку на ЧМ-2030
Руководители Федераций футбола Испании и Португалии обсудили подачу совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
Обновлено в 09:04
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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел неформальную встречу с журналистами, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:14
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Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье
Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
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Обновлено в 06:35
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Киевской области ограбили дом депутата Верховной Рады
Неизвестные злоумышленники ограбили дом внефракционного депутата Верховной Рады Украины Олега Недавы.
Обновлено в 10:43
Футбол
Шувалов хочет сделать из ЦСКА суперклуб
Председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что в настоящий момент ведётся работа по превращению футбольной команды ЦСКА в суперклуб.
Обновлено в 09:45
Общество
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Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его решение Верховной Рады было верным.
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 18:45