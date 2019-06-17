Футбол
Легенда «Ромы» Тотти покинул клубВести.Ru 10:53
Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост. Он заявил, что покидает "волков", потому что руководители "Ромы" не дают ему возможности реализовать свой потенциал.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:06, Вашингтон
Наука
В Австралии обнаружили останки гигантского трилобита
Стоит сказать, что гигантскими размерами трилобиты не отличались, и этот великан достигал 30 сантиметров, но и это было вдвое больше всех его соседей.
Обновлено 15 июня в 03:59
Гаджеты
Смартфон Xiaomi CC9 получит SoC Snapdragon 730
Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о смартфоне Xiaomi CC9, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 07:46
Здоровье
Российским поликлиникам начнут присваивать «звезды», как отелям
Минздрав намерен присваивать российским поликлиникам «звезды» для оценки их работы.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Интернет
Mail.ru Group запустила собственного голосового помощника «Маруся»
Компания Mail.ru Group запустила в тестовую версию собственного голосового помощника «Маруся».
Обновлено в 06:29
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране
В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.
Обновлено в 17:50
Политика
Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса
Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Общество
Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»
Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.
Обновлено в 02:45
Футбол
Семак стал гостем «Вечернего Урганта»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал на «Первом канале». Специалист посетил шоу «Вечерний Ургант».
Обновлено в 14:31
Интернет
Создан Telegram-бот для поиска «слитых» паролей по email
Специалист по информационной безопасности из Казахстана Батыржан Тютеев создал Telegram-бота MailSearchBot, который ищет пароли от аккаунтов электронной почты по утекшим базам данных.
Обновлено в 14:45
Политика
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с «сепаратистами».
Обновлено в 16:42
Наука
Дайджест научно-популярных мероприятий 17.06 – 23.06
Кто рассказывает: профессор молекулярной биологии Андреас Хейнол.
Обновлено в 03:49
Наука
Определены нейроны, которые включают мышиную «песню любви»
Обновлено в 02:57
Футбол
Адвокат: Кокорина и Мамаева отправят в колонию
Представляющий интересы полузащитника «Краснодара» адвокат сообщил о примерных сроках этапирования футболистов из «Бутырки» в колонию.
Обновлено в 15:01
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Футбол
Формула чемпионата России по футболу может измениться
Новый сезон в Российском футболе стартует 14 юля. Чемпионат страны пройдет по традиционной формуле при 16 командах-участницах.
Обновлено в 11:28
Финансы
Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда
«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
Обновлено в 12:07
Авто
В России найден Land Rover Discovery с пробегом 1 млн километров
Поистине уникальное достижение покорилось 29-летнему внедорожнику Land Rover Discovery, проехавшему по дорогам России 1 000 153 километра.
Обновлено в 12:28
Футбол
«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Авто
Введение новых правил автотюнинга отложено на год
Вместо 1 июля 2019 года новые правила процедуры по внесению конструктивных изменений в автомобили вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Муж Елизаветы II отговаривал принца Гарри от брака с Меган Маркл
Муж королевы Елизаветы II принц Филипп, предположительно, отговаривал принца Гарри от брака с американской актрисой Меган Маркл.
Обновлено в 05:29