Кино
Радио Sputnik«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru". День российского кино ежегодно отмечается 27 августа.
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Политика
Закрытые соцопросы показали вероятность выборов без вторых туров
В Ставропольском крае негативно сказаться на итогах выборов могут публикации в СМИ, которые пишут об отсутствии результатов работы губернатора Владимира Владимирова (баллотируется на второй срок) и негативной ситуации в социально-экономической сфере региона, ссылается на данные исследования второй источник РБК.
РБК 06:28
Армия и оружие
Тушившие пожары военные самолеты покинули Красноярск
Военные самолеты, задействованные при тушении лесных пожаров, покинули аэропорт Красноярск.
ДЕЛА.ru 05:31
Здоровье
Эксперт назвала самые распространенные «детские» инфекции сентября в России
Провоторова уточнила, что наибольшая опасность заболеть грозит детям с хроническими патологиями ЛОР-органов, легких и сердца.
РИА Новости 08:25
Общество
Кузнецова нашла массовые нарушения при организации питания в школах
При проверке качества питания в образовательных учреждениях были выявлены нарушения нормативов в нескольких тысячах школ и детских садов, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
РБК 07:54
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели новый истребитель Су-57
Отмечается, что президенты поднялись по специальной лестнице и осмотрели кабину.
Газета.Ru 08:45
Происшествия
Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 04:52
Происшествия
BBC: подполковник ФСБ из расследования Голунова ушел в «Газпром»
Ранее РБК со ссылкой на близких к ФСБ собеседников сообщил, что Медоев покинул свою должность в ФСБ около месяца назад.
Право.ру вчера в 13:26
Происшествия
Состояние пострадавшей на курорте в Турции девочки ухудшилось
Доктора констатируют: их участие в лечении пострадавшей девочки будет ограничено, это предусмотрено медицинскими протоколами Турции, тем не менее, специалисты готовы проводить регулярные консультации по вопросам состояния ребенка.
Российская газета 01:19
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Политика
Трамп и Зеленский могут встретиться в Варшаве — Болтон
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в Польше, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве, сообщило 27 августа издание «Украинская правда».
REGNUM 08:44
Шоу-бизнес
Певец Юлиан прокомментировал сообщения о госпитализации
Как сообщает РИА "Новости", таким образом Юлиан Васин опроверг сообщения, поступившие ранее.
РЕН ТВ 04:30
Музыка
Киселев заявил, что к Rap Koktebel все готово на 100%
РИА Новости 06:15
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Происшествия
Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни
«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 07:03
Технологии
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Здоровье
Больных сахарным диабетом в России стало больше
За последнее пятилетие в нашей страны стало на 23% больше пациентов, страдающих сахарным диабетом – Челябинская область в число регионов с высоким уровнем заболеваемости не попала Пять лет назад больных диабетом в России насчитывалось 3,9 млн, сейчас, как гласят данные Минздрава, уже 4,8 млн.
U74.Ru 06:29
Шоу-бизнес
Певица Си Си Кетч выступила на юбилее жены алтайского депутата
Вечеринка в честь юбилея супруги депутата Заксобрания Алтая прошла в шатре «Монблан» на горнолыжном комплексе «Авальман» в Барнауле, пишет Telegram-канал «Барнаульский нытик».
Регион online вчера в 05:13
Кино
В Marvel появится первый супергерой-гей
Сюжет фильма «Вечные» повествует о расе сверхлюдей. Они защищают Землю от другой расы, которая вражески настроена против нашей планеты.
ГЛАС.RU 07:17
Космос
Теплицу для овощей на Луне или Марсе тестируют в Антарктике
Как рассказал профессор DLR Хансйорг Диттус, проект указывает на возможность создания космической теплицы, а также на то, что технологию можно использовать для производства продуктов на Луне и Марсе.
РЕН ТВ вчера в 05:03
Происшествия
Громкое дело врача-гинеколога из Новой Ляли вернули в прокуратуру
Медицинского работника обвиняют в незаконном обороте и сбыте наркотических средств Новолялинский райсуд Свердловской области вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога Олега Баскакова, который обвиняется в незаконном обороте и сбыте наркотических средств пациентке.
АиФ Урал 08:02
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Происшествия
В продаже появились футболки с фразой бортпроводника Airbus A321
Авиакомпания "Уральские авиалинии" выпустила футболки с фразой, которую произнес бортпроводник Аэробуса 321, совершившего 15 августа экстренную посадку на кукурузном поле в Раменском округе Подмосковья.
Российская газета 07:46
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Политика
«Предмет гордости»: Хаджимба поблагодарил народ Абхазии за участие в выборах президента
Президент Абхазии Рауль Хаджимба поблагодарил народ республики за участие в президентских выборах, первый тур которых состоялся 25 августа, сообщается на сайте республики.
Sputnik Абхазия 06:31
Общество
Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Последнюю группу содержавшихся в приморской бухте Средней косаток выпустили в Охотское море, сообщила во вторник пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
ТАСС 03:52
Происшествия
Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку
В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
Газета.Ru 06:38
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.
ФАН вчера в 09:35
Общество
В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян
"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 17:33
Общество
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
Российские железные дороги (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02