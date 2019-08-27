Фильм Николая Лебедева «Легенда №17» стал самой популярной российской кинолентой XXI века. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса «Кино Mail.ru». По информации Федерального агентства новостей, зрители разных возрастных групп поставили фильм Лебедева наибольшее число оценок на сервисе.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Космос Секретный орбитальный самолет США установил новый рекорд Орбитальный самолет ВВС США Boeing X-37B находится на орбите Земли с 7 сентября 2017 года.

Политика Верховная рада определила ключевые задачи Киева по «развалу Московии» Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко отметила, что основной задачей Киева является декоммунизация России, передает ФАН.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.

Политика Меркель анонсировала встречу «нормандской четверки» Париж и Берлин стремятся к проведению саммита «нормандском формата» (Германия, Франция, Россия и Украина) в ближайшее время, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита «Группы семи».

Космос «Роскосмос» объявил о начале подготовки к полету космонавтов на Луну Отмечается, что прикладные исследования важных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и технологий, обеспечивающих безопасное прибывание космонавтов на Луне и ее орбите.

Армия и оружие Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета В Сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан».

Фигурное катание Фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Южной Корее, фигуристка Евгения Медведева стала послом российской сборной на летних Играх, которые пройдут в 2020 году в Токио.

Общество В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».

Политика Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.

Политика В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.

Технологии ABBYY FineReader 15 выводит редактирование PDF на новый уровень Компания ABBYY объявила о выпуске FineReader 15 — новой версии своего флагманского продукта, объединяющего все необходимые инструменты для работы с PDF и бумажными документами.

Политика Поляки пожаловались на недобросовестность украинских мигрантов Одни осуждают Булльманна за расизм, а другие поляки жалуются «на недобросовестность и безответственность украинских мигрантов».

Авто Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга Компания Porsche обнародовала время круга предсерийного Taycan: электрокар проехал Нюрбургринг за 7 минут и 42 секунды.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Общество ЕСПЧ присудил 34 тысячи евро вдове и матери Сергея Магнитского Вдова и мать Магнитского получили право на компенсацию в 34 тысячи евро.

Гаджеты Google представит Android 10 3 сентября Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию в компании Google сообщили, когда производители представят новую версию операционной системы Android 10.

Шоу-бизнес Алла Пугачева выбрала преемницу Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.

Теннис Мария Шарапова уступила Серене Уильямс на старте US Open Российская теннисистка Мария Шарапова уступила американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США, проходящего на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

Происшествия Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.

Кино Опубликован тизер нового эпизода саги «Звездные войны» Тизер девятого фильма фантастической киноэпопеи «Звездные войны» был опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars.

Футбол «ПСЖ» хочет включить Куртуа в сделку по Неймару Как сообщает El Chiringuito, «ПСЖ» в ультимативной форме потребовал от испанского гранда включить в сделку голкипера Тибо Куртуа.