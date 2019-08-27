Кино
Псковское агентство информации«Легенда №17» стала самым популярным фильмом России в XXI веке
Рейтинг возглавила кинолента «Легенда №17». Она стала самым популярным российским фильмом XXI века, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику проекта «Кино Mail.ru». Спортивную драму «Легенда №17» режиссера Николая Лебедева чаще всего выбирали зрители разных возрастных категорий.
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Политика
Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57
Вести.Ru 09:05
Общество
В продаже появились футболки с фразой бортпроводника Airbus A321
Авиакомпания "Уральские авиалинии" выпустила футболки с фразой, которую произнес бортпроводник Аэробуса 321, совершившего 15 августа экстренную посадку на кукурузном поле в Раменском округе Подмосковья.
Российская газета 07:46
Общество
ФБК нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей
Фонд борьбы с коррупцией нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей.
Эхо Москвы 10:00
Футбол
Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020
Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 10:20
Политика
Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Известия вчера в 17:18
Происшествия
Соцзащита перешла в нападение на ВИЧ
Как отмечают эксперты, 40% женщин, инфицированных ВИЧ, узнают о диагнозе во время беременности, при этом именно беременные «наиболее склонны к поддержке идей ВИЧ-отрицателей, призывающих игнорировать проблему».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
Названо место встречи Зеленского и Трампа
Советник президента США по вопросам национальной безопасности страны Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский встретятся в ходе мероприятий, посвященных 80-летию с начала Второй мировой войны.
Газета.Ru 09:43
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Транспорт
Власти Москвы утвердили тарифы проезда по МЦД
Цена поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) в пределах Москвы будет равна стоимости билета в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне составят 23 рубля за зону, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы, прошедшему во вторник.
РИА Новости 10:48
Общество
Автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн
На сайте госуслуг появится сервис, с помощью которого автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.
РИА Новости 02:12
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
РИА Новости вчера в 13:49
Авто
Новый Land Rover Defender снимается в «бондиане»
Новый Land Rover Defender участвует в съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать».
Автоновости дня 01:52
Интернет
В Instagram разрабатывают новый мессенджер Threads
Актуальные Новости 03:16
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Происшествия
В Тверской области женщина зарезала свою мать
30-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к своей 67-летней матери схватила нож и ударила её один раз в грудь, ещё один - в живот.
Tverigrad.ru 03:59
Здоровье
Подросток из Вьетнама лечится в Волгоградской детской больнице
Подросток стал пациентом неврологического отделения в результате несчастья – в феврале он сильно отравился угарным газом.
Волга-Медиа 09:11
Музыка
Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV VMA
Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.
Российская газета 08:13
Наука
Голосовые помощники жалуются на грубость пользователей
Центр социального проектирования "Платформа" опубликовал результаты эксперимента, который показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют войну человечества с машинами, а также хотят полететь в космос.
Ореанда-Новости 24 августа в 05:31
Космос
Появилось видео стыковки «Союза МС-14» с роботом «Федор» с МКС
В Сети появилось видео стыковки космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор», с Международной космической станцией (МСК).
Известия 04:45
Политика
На Украине завели дело против Парубия по сожжению людей в Одессе
Государственное бюро расследований Украины завело дело против скандально известного спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года, сообщил 27 августа украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
REGNUM 11:36
Кино
Кевин Файги рассказал про первого гея-супергероя киновселенной Marvel
Как рассказал глава Marvel Studios Кевин Файги после диснеевской конференции D23 Expo, полноценный дебют первого открытого ЛГБТ-супергероя франшизы ожидается в эпическом кинокомиксе «Вечные».
Фильм Про 08:23
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Спорт
СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам
27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам.
Газета.Ru 12:08
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Происшествия
У пострадавшей в Турции российской девочки началась лихорадка
РЕН ТВ вчера в 14:45
Политика
Закрытые соцопросы показали вероятность выборов без вторых туров
В Ставропольском крае негативно сказаться на итогах выборов могут публикации в СМИ, которые пишут об отсутствии результатов работы губернатора Владимира Владимирова (баллотируется на второй срок) и негативной ситуации в социально-экономической сфере региона, ссылается на данные исследования второй источник РБК.
РБК 06:28
Здоровье
Укус комара обернулся для британки остановкой сердца и комой
Во время операции состояние легкого девушки ухудшилось, что обернулось остановкой сердца.
ФАН 06:24
Экономика
ФАС оштрафовала «дочку» Samsung на 2,5 млн рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала российскую структуру компании Samsung - "Самсунг Электроникс Рус Компани" - на 2,5 млн рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты при продаже устройств в России.
ТАСС 10:44