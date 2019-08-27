Кино

Псковское агентство информацииПсковское агентство информации«Легенда №17» стала самым популярным фильмом России в XXI веке

Рейтинг возглавила кинолента «Легенда №17». Она стала самым популярным российским фильмом XXI века, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику проекта «Кино Mail.ru». Спортивную драму «Легенда №17» режиссера Николая Лебедева чаще всего выбирали зрители разных возрастных категорий.
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Объявлен самый популярный российский фильм XXI века

Lenta.ru03:55

Назван самый популярный российский фильм XXI века

ТАСС02:21

«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века

Радио Sputnikвчера в 20:00

Назван самый популярный российский фильм XXI века

ТК Звездавчера в 21:07

Аналитики назвали самый популярный российский фильм XXI века

News.ruвчера в 20:45

Назван самый популярный российский фильм XXI века

ФАНвчера в 21:25

Лучшие российские фильмы за последнюю четверть века

Комсомольская правдавчера в 18:03
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Здоровье

Часть хирургов из больницы Нижнего Тагила уговорили остаться на работе

Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления.
Lenta.ru 06:43
Политика

Адвокат раскрыл детали обмена заключенными между Россией и Украиной

Ранее сообщалось, что украинский адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 04:44
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федером» пристыковался к МКС

Космический корабль "Союз-14" успешно провел стыковку с Международной космической станцией (МКС) со второй попытки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Политика

Патрушев встревожен планами США по размещению ракет в АТР

Патрушев выразил негодование планами руководства Соединенных Штатов Америки по размещению ракет в АТР, сообщили в Совбезе РФ во вторник, 27 августа.
iReactor 07:17
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Политика

Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.
Газета.Ru 07:08
Происшествия

«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Киберспорт

Капитан Vici Gaming завершил карьеру после The International 2019

Матч ТВ 07:05
Политика

Зеленский выбрал нового премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту кандидатуру заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
BFM.ru 06:52
Авто

На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus

На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Происшествия

В Москве загорелся Рождественский монастырь

Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:53
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Политика

Поляки пожаловались на недобросовестность украинских мигрантов

Одни осуждают Булльманна за расизм, а другие поляки жалуются «на недобросовестность и безответственность украинских мигрантов».
ФАН 04:03
Экономика

Минфин и ЦБ расскажут об изменении системы пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Происшествия

В Петербурге станцию метро закрыли из-за падения пассажира на рельсы

Российская газета 06:49
Футбол

«Олимпиакос» показал подготовку к матчу с «Краснодаром»

Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» показал как готовиться к второму матчу плей-офф квалификации Лиги чемпионов с российским «Краснодаром».
МК-Спорт 05:11
Политика

Макрон заявил, что Франции нужно построить новые отношения с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что государству необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией.
iReactor 06:12
Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Общество

На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев

Вести.Ru 04:23
Армия и оружие

Военные учения охватили весь ЮФО

Астраханские новости 03:01
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Происшествия

В Приморском районе прорвало трубу: затопило одну из улиц

Инцидент произошел днем во вторник, 27 августа В Приморском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу, сообщили очевидцы в соцсетях.
АиФ Санкт-Петербург 06:42
Футбол

Конте хочет, чтобы «Интер» был динамитом, а не искрой

Sport.ru 04:13
Кино

Кевин Файги подтвердил, что в «Вечных» будет герой-гей

Srnsk 06:10
Хоккей

Сушинский объяснил, почему Авангард расстался с Медведевым

Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский объяснил, почему команда не стала заключать новый контракт с защитником и экс-капитаном Евгением Медведевым.
БК55 07:18
Происшествия

ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского компенсацию от РФ

Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.
REGNUM 05:33
Армия и оружие

Появилось видео нестандартной посадки Су-57

Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.
Известия 05:50
Общество

В Екатеринбурге женщина обнаружила свое фото на образце надгробия

РИА Новости 05:58
Происшествия

Персональные данные 700 тыс. сотрудников РЖД утекли в Сеть

В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) началась проверка по поводу публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников компании, сообщил РБК представитель РЖД.
РБК 06:49
Спорт

Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России

Вопрос контрактов со спортсменами во вторник обсуждался на правлении СБР, на встречу с руководством организации, помимо Логинова, пришли олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев.
ТАСС 06:48
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