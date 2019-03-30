Футбол
«Леганес» уверенно переиграл «Хетафе»ProstoProSport 10:59
«Леганес» переиграл «Хетафе» со счетом 2:0 в матче 29-го тура Ла Лиги. Гости доминировали на протяжении всего поединка. Уже на 18-й минуте они имели отличный шанс выйти вперед, но Гвидо Карильо не реализовал пенальти.
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