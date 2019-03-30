«Леганес» уверенно переиграл «Хетафе»ProstoProSport 10:59

«Леганес» переиграл «Хетафе» со счетом 2:0 в матче 29-го тура Ла Лиги. Гости доминировали на протяжении всего поединка. Уже на 18-й минуте они имели отличный шанс выйти вперед, но Гвидо Карильо не реализовал пенальти.

Гаджеты Названа стоимость смартфона Samsung Galaxy S10 с 5G Накануне была названа стоимость смартфона Samsung Galaxy S10 с 5G для рынка Южной Корее.

Шоу-бизнес Первый муж Началовой нанял для борьбы с обвинителями Катю Гордон Скандал вокруг скончавшейся 16 марта на 39-м году жизни российской актрисы и певицы Юлии Началовой упорно не желает стихать.

Экономика Правительство отказалось от идеи установки «умных счетчиков» газа Правительство отказалось от идеи обязательной установки «умных счетчиков» газа, поскольку сумма, которая потребовалась бы для ее реализации, слишком чувствительна для россиян, сказал вице-премьер Дмитрий Козак.

Происшествия Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.

Политика Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300 Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.

Общество Сотни петербуржцев обняли местную поликлинику В акции участвовали родители с детьми и врачи поликлиники. Взявшись за руки, они замкнули кольцо вокруг здания.

Политика Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.

Армия и оружие Беспилотник США заметили у берегов Крыма Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk был замечен в пятницу, 29 марта, у берегов Крыма.

Политика Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.

Происшествия Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.

Общество Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.

Экономика На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.

Армия и оружие Минобороны Украины объявило о вторжении России на президентские выборы Россия вторгнется в Украину, чтобы сорвать президентские выборы, заявил глава Министерства обороны Украины Степан Полторак в эфире канала «Прямой».

Политика Павел Гриб прекратил голодовку в СИЗО 25 марта Гриб официально передал заявление руководству СИЗО №4 о начале голодовки.

Экономика С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.

Экономика Правила зачисления зарплаты в России могут измениться Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.

Политика Путин отчитался о доходах за 2018 год Президент РФ Владимир Путин подал декларацию о доходах за прошлый год.

Армия и оружие Талибы захватили округ в Афганистане на границе с Таджикистаном Боевики радикального движения "Талибан" в пятницу захватили округ в северо-восточной части Афганистана, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на местные власти.

Экономика Неопределенность по Brexit может сказаться на ценах на французское вино Сохраняющаяся неопределенность в отношении процедуры выхода Великобритании из состава Европейского союза может негативно сказаться на ценах на французское вино, пишет MarketWatch.

Происшествия По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.