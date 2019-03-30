Футбол

«Леганес» уверенно переиграл «Хетафе»ProstoProSport 10:59

«Леганес» переиграл «Хетафе» со счетом 2:0 в матче 29-го тура Ла Лиги. Гости доминировали на протяжении всего поединка. Уже на 18-й минуте они имели отличный шанс выйти вперед, но Гвидо Карильо не реализовал пенальти.
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«Леганес» переиграл «Хетафе» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru10:05

«Леганес» победил «Хетафе» в гостевом матче

Спорт-Экспресс09:58

Гол после забега с центра поля — в видеообзоре матча «Хетафе» — «Леганес»

Чемпионат10:43

«Леганес» прервал беспроигрышную серию «Хетафе»

Sportbox.RU09:57

«Хетафе», не проигрывавший на протяжении 7 матчей, уступил «Леганесу»

Sport24.ru09:54

«Леганес» прервал беспроигрышную серию «Хетафе»

Матч ТВ09:57

Примера. «Хетафе» проиграл «Леганесу», команда рискует вылететь из зоны ЛЧ

Бомбардир.ру09:52
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Происшествия

В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку

Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.
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ФК «Мордовия» уступил «Сочи» в матче 29 тура первенства ФНЛ

30 марта в рамках 29 тура первенства ФНЛ в Саранске прошла встреча ФК «Мордовия» и ФК «Сочи», закончившаяся со счетом 0:2. «Борьба» началась только с 56-й минуты матча, когда защитника Евгения Ятченко удалили с поля красной карточкой.
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Видео: гигантский крокодил в новом дополнении к Shadow of the Tomb Raider

В новом дополнении к Shadow of the Tomb Raider свирепое божество угрожает жизни невинных жителей Сан-Хуана.
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Происшествия

В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев

В Одессе автомобиль Opel не справился с управлением и сбил на тротуаре трёх военнослужащих Национальной гвардии Украины.
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Футбол

Глушаков показал жест фанатам «Спартака» в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков после забитого мяча в матче 21-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" показал жест в сторону болельщиков красно-белых, передает "Советский спорт".
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Армия и оружие

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил свой первый полет

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветской России.
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Происшествия

В сети появилось видео гибели российского автогонщика

Видео трагедии на чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике появилось в сети, передает телеканал "360".
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Шоу-бизнес

«Закончить по-мужски»: как Алдонин разберется с Фроловым

Евгений Алдонин, бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, выступил в шоу Андрея Малахова, где рассказал об иске экс-возлюбленной к хоккеисту Александру Фролову, а также поведал, как относится к решению своей дочери жить с бабушкой и дедушкой после смерти артистки, а не с ним.
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Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Политика

МИД оценил попытки США напугать Россию новыми санкциями

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала нелепыми угрозы со стороны США ввести санкции против России за сотрудничество с Венесуэлой.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар

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Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12

Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
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Политика

Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие

Обновлено вчера в 20:26
Политика

Путин подписал указ о призыве в армию

По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
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Политика

МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины»

Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Певица Анастасия в восьмой раз вышла замуж

С раннего утра к зданию ЗАГСа на ВДНХ начали стягиваться звездные гости, среди которых был замечен близкий друг пары ведущий Андрей Малахов, а также певица Анна Калашникова и группа «На-На».
Обновлено в 06:28
Футбол

На последней минуте матча «Ростов» победил «Урал»

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Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом»

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Происшествия

В Краснодаре горит мебельный склад

Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
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Эксперты назвали дешевое пастеризованное молоко опасным для здоровья

Эксперты назвали дешевое пастеризованное молоко опасным для здоровья и призвали более тщательно выбирать в магазинах этот товар.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160

Обновлено вчера в 16:26
Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Происшествия

Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован

29 марта Джамбеков сдался, о чем глава Чечни сообщил в соцсетях и пообещал оказать помощь потерявшему семью в ДТП россиянину.
Обновлено в 11:32
Общество

В Кремле и на Красной площади погас свет в рамках акции «Час Земли»

Московский Кремль и Красная площадь в субботу вечером в очередной раз присоединились к международной экологической акции "Час Земли", одновременно погрузившись в темноту.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Московский суд арестовал няню, подозреваемую в истязании двойняшек

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Рома Зверь стал открытием года премии «Ника»

Лидер группы «Звери» Роман Билык стал открытием года по версии 32-й национальной премии кинематографических искусств и наук «Ника».
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Леганес
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на конец 20-го и начало 21-го века, когда он на протяжении 11 лет подряд играл в Сегунде, втором дивизионе испанского футбола, ни до, ни после этого ему не удавалось подняться выше третьего по силе дивизиона. Лучших результатов в Сегунде «Леганес» добивался в сезонах 1995/96 и 1996/97, в которых занимал 8-е место. В сезоне 2015/16 «Леганес» занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере в следующем сезоне.
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