Футбол
«Леганес» ушел от поражения в матче с «Алавесом»Матч ТВ 08:03
|16′
Унаи Бустинса
Хонатан Кальери
|18′
|19′
Хавьер Эрасо Гоньи
Томас Пина
|32′
|44′
Жерар Гумбау
Мартин Агиррегабирия
|48′
Ману Гарсия
|48′
|58′
Хонатан Сильва
Рубен Дуарте
|69′
|69′
Унаи Бустинса
Хосе Арнаис
Борха Бастон
Мубарак Вакасо
|75′
|75′
Хавьер Эрасо Гоньи
Набиль Эль-Жар
|75′
Сабин
Майкл Сантос
Родриго Эли
|76′
Такаси Инуи
Патрик Твумаси
|79′
Патрик Твумаси
|87′
Хони Родригес
Химо Наварро
|89′
|90′+3′
Хонатан Сильва
|45%
|Владение мячом
|55%
|59%
|Процент точных передач
|72%
|3
|Удары в сторону ворот
|3
|1
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|4
|17
|Фолы
|15
|6
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Алавес
Расстановка 4‑4‑2
1
Пачеко
21
Агиррегабирия
5
Лагуардиа
4
Эли
3
Дуарте
24
Твумаси
19
Гарсия
8
Пина
15
Наварро
12
Кальери
22
Вакасо
1
Куэльяр
12
Ньом
16
Арнаис
15
Тарин
22
Сиовас
5
Сильва
10
Эль-Жар
21
Перес
6
Гумбау
20
Сантос
25
Брэйтуэйт
Леганес
Расстановка 5‑3‑2
«Алавес» и «Леганес» сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Испании. Гости открыли счет на 18-й минуте: с пенальти отличился Хонатан Кальери. «Леганес» смог ответить только в самой концовке усилиями Хонатана Сильвы.
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