Футбол

«Леганес» ушел от поражения в матче с «Алавесом»Матч ТВ 08:03

Алавес — Леганес
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мендисорроса»
16′
Унаи Бустинса
Хонатан Кальери
18′
19′
Хавьер Эрасо Гоньи
Томас Пина
32′
44′
Жерар Гумбау
Мартин Агиррегабирия
48′
Ману Гарсия
48′
58′
Хонатан Сильва
Рубен Дуарте
69′
69′
Унаи Бустинса
Хосе Арнаис
Борха Бастон
Мубарак Вакасо
75′
75′
Хавьер Эрасо Гоньи
Набиль Эль-Жар
75′
Сабин
Майкл Сантос
Родриго Эли
76′
Такаси Инуи
Патрик Твумаси
79′
Патрик Твумаси
87′
Хони Родригес
Химо Наварро
89′
90′+3′
Хонатан Сильва
«Алавес» и «Леганес» сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Испании. Гости открыли счет на 18-й минуте: с пенальти отличился Хонатан Кальери. «Леганес» смог ответить только в самой концовке усилиями Хонатана Сильвы.
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«Леганес» ушел от поражения в матче с «Алавесом»

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