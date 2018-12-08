Футбол

«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе»
Советский спорт
вчера в 17:06

Хетафе, имея в активе 21 балл, расположился на шестом месте. В следующем туре Леганес в гостях встретится с Сельтой, а Хетафе дома сыграет против Реал Сосьедада.
Советский спортвчера в 17:06

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«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе»

Советский спортвчера в 17:06

«Хетафе» не проиграл «Леганесу» и поднялся на шестое место

Sportbox.RUвчера в 16:57

«Хетафе» не проиграл «Леганесу» и поднялся на шестое место

Матч ТВвчера в 16:57

«Леганес» и «Хетафе» сыграли вничью

Спорт-Экспрессвчера в 16:54

«Леганес» поделил очки с «Хетафе» в матче Примеры

Чемпионатвчера в 16:52

«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе», продлив серию без поражений в Ла Лиге до 5 матчей

Sport24.ruвчера в 16:57

Примера. «Леганес» не смог дома переиграть «Хетафе» и другие матчи 15-го тура

Sport.ruвчера в 16:29
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Футбол

Фанаты «Интера» устроили погром на матче с «Ювентусом»

Обновлено в 02:15
Футбол

Отбеливатель помог «Енисею» определиться с формой на матч с ЦСКА

"Енисей" записал шуточное видео о том, как команда решала вопрос с формой на матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА.
Обновлено в 02:16
Футбол

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прооперирован в Италии

Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Ещенко прооперирован в Италии после травмы, сообщает 8 декабря официальный сайт московской команды.
Обновлено в 01:19
Футбол

Гвардиола: «Азар не перейдет в „Манчестер Сити“»

Азар ранее признал, что "Манчестер Сити" сейчас сильнее "Челси".
Обновлено в 00:29
Футбол

Джокович поздравил Модрича с завоеванием «Золотого мяча-2018»

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил в своем Твиттере хавбека "Реала" Луку Модрича с завоеванием "Золотого мяча-2018".
Обновлено в 02:30
Футбол

«Порту» разгромил «Портимоненсе», пропустив первым

Уже на девятой минуте гости вышли вперед, но это был их первый и единственный мяч, дальше забивали Мусса Марега (2 гола и 1 результативный пас) и его одноклубники - 4:1.
Обновлено в 02:11
Футбол

Форвард «Барселоны» Суарес восстановился после травмы

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес восстановился после травмы правого колена, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:12
Футбол

Луиш Нету: «Против „Рубина“ может быть вязкая, равная игра»

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России против «Рубина».
Обновлено вчера в 16:15
Футбол

Агент Адриано: «Луис всегда хотел вернуться в „Интернасьонал“»

Обновлено вчера в 22:06
Футбол

Молодёжка «Спартака» в меньшинстве вырвала победу в Махачкале

В Молодёжном первенстве России стартовал 17-й тур. В Махачкале "Анжи" со "Спартаком" выдали результативный матч.
Обновлено вчера в 16:40
Футбол

Лучано Спаллетти: «„Ювентус“ никогда не ошибается»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поговорил о причинах поражения своей команды в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:1). — Этот матч нужно было сыграть определенным образом и с постоянным настроем, понимая, что когда соперник будет давить, нужно отходить назад.
Обновлено в 02:00
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 00:10
Футбол

«Зенит» интересуется венгерским полузащитником «Астаны» Кляйнхайслером

Полузащитник «Астаны» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер может продолжить карьеру в российском «Зените», сообщает Kazfootball.
Обновлено вчера в 17:04
Футбол

Эррера продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Андером Эррерой.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол

Роналду попытался повторить эффектный удар через себя в Турине. Вышло провально

Португалец попытался повторить свой эффектный гол в Турине, который он забил в ворота туринского клуба в Лиге чемпионов, выступая за "Реал".
Обновлено вчера в 16:45
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Леганес
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на конец 20-го и начало 21-го века, когда он на протяжении 11 лет подряд играл в Сегунде, втором дивизионе испанского футбола, ни до, ни после этого ему не удавалось подняться выше третьего по силе дивизиона. Лучших результатов в Сегунде «Леганес» добивался в сезонах 1995/96 и 1996/97, в которых занимал 8-е место. В сезоне 2015/16 «Леганес» занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере в следующем сезоне.
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Хетафе
Спортивный клуб
Профессиональный футбольный клуб Испании, который выступает в Ла Лиге. Команда располагается в одноименном городе Хетафе, который является пригородом столицы Испании города Мадрида.
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