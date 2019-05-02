«Леганес» разгромил «Севилью» в матче ПримерыREGNUM 01:41

Футбольный клуб «Леганес» победил всухую с крупным счетом команду «Севилья» в матче 36-го тура испанской Примеры. Игра прошла на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

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