Футбол

«Леганес» разгромил «Севилью» в матче ПримерыREGNUM 01:41

Севилья — Леганес
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
8′
Юссеф Эн-Несири
20′
Мартин Брэйтуэйт
Роке Меса Кеведо
Максим Гоналон
38′
Пабло Сарабия
45′+1′
Куинси Промес
Франко Васкес
46′
64′
Ресио
Марко Рог
Брайан Сальватьерра
70′
76′
Хуанфран
Аллан Ньом
82′
Оскар Родригес
83′
Мартин Брэйтуэйт
Хосе Арнаис
86′
Юссеф Эн-Несири
Гвидо Марсело Каррильо
Футбольный клуб «Леганес» победил всухую с крупным счетом команду «Севилья» в матче 36-го тура испанской Примеры. Игра прошла на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
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