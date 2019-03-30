Футбол

«Леганес» победил «Хетафе» в гостевом матчеСпорт-Экспресс 09:58

"Леганес" обыграл "Хетафе" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились нападающий Майкл Сантос и защитник Хуан Хуанфран. "Леганес" набрал 36 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. "Хетафе" с 46 баллами располагается на 4-й строчке.
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Игрок «Вильярреала» пробежал с мячом с середины поля, обыграл 4 защитников и вратаря и забил гол

Sport24.ru18:21

«Леганес» переиграл «Хетафе» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru10:05

ACB. 25-й тур. «Ховентуд» уступил «Бреогану», «Гран-Канария» обыграла «Валенсию»

Sports.ru10:22

«Леганес» прервал беспроигрышную серию «Хетафе»

Матч ТВ09:57

Гол после забега с центра поля — в видеообзоре матча «Хетафе» — «Леганес»

Чемпионат10:43

«Леганес» победил «Хетафе» в гостевом матче

Спорт-Экспресс09:58

Примера. «Хетафе» проиграл «Леганесу», команда рискует вылететь из зоны ЛЧ

Бомбардир.ру09:52
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Политика

Байден опроверг обвинения в домогательствах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опроверг обвинения бывшего члена Ассамблеи штата Невада Люси Флорес в домогательствах.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено в 06:02
Футбол

«Интер» проявляет интерес к Видалю и Ракитичу

Полузащитники «Барселоны» Артуро Видаль и Иван Ракитич попали в сферу интересов «Интера».
Обновлено в 06:17
Технологии

Facebook намерен ужесточить правила прямых трансляций

Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг рассказала, что в компании задумались по поводу ограничений на прямые трансляции после теракта в Новой Зеландии.
Обновлено в 17:22
Здоровье

Названы причины частого желания ходить в туалет ночью

Люди, постоянно просыпающиеся по ночам от желания справить нужду, делают это из-за злоупотребления солью и высокого артериального давления.
Обновлено в 15:45
Политика

«Открытая Россия» заявила о ликвидации организации

Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения, при этом продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес

Вернувшуюся на Украину певицу Maruv обокрали в аэропорту

В аэропорту «Борисполь» неизвестные обокрали украинскую певицу Maruv. Это произошло после ее возвращения на родину из Израиля.
Обновлено в 18:29
Политика

Чапутова лидирует на выборах президента Словакии

Адвокат Зузана Чапутова лидирует во втором туре выборов президента Словакии.
Обновлено в 18:14
Происшествия

Суд арестовал виновника ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе

Обновлено в 11:04
Религия

Папа римский и король Марокко подписали призыв по Иерусалиму

Обновлено в 13:04
Хоккей

Завгородний подписал контракт новичка с «Калгари»

С сезона-2017/18 хоккеист выступает в Северной Америке в лиге QMJHL за команду Римоуски Океаник.
Обновлено в 15:56
Происшествия

Boeing 737 совершил экстренную посадку в Вашингтоне

Самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку в Вашингтоне по причине невыносимого запаха, распространившегося на борту.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа

Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
Кино

«Война Анны» получила две главные национальные кинопремии «Ника»

Обновлено в 16:44
Экономика

Ford Sollers планирует продать заводы в России

В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Женатый Максим Дунаевский вышел в свет с новой пассией

Обновлено в 14:32
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Кино

В Тбилиси проводили в последний путь Нодара Мгалоблишвили

Гражданская панихида состоялась в Тбилисском государственном драматическом театре имени Котэ Марджанишвили, проститься с любимым актером пришли тысячи тбилисцев, в том числе деятели культуры, чиновники и депутаты, в том числе мэр Каха Каладзе, и простые люди.
Обновлено в 13:42
Общество

Аэропонные фермы LettUs Grow производят урожай круглый год почти без воды

Воздушное фермерство Бристольскому стартапу LettUs Grow не нужны поля и традиционные грядки для выращивания листовой зелени.
Обновлено в 06:58
Политика

Украина переходит на летнее время

Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).
Обновлено в 18:41
Авто

BMW разрабатывает новый электромобиль

Обновлено в 07:32
Авто

На базе ИЖ-227151 построили кастом-пикап

Обновлено в 04:24
Наука

Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление

Обновлено вчера в 16:36
Музыка

The Rolling Stones перенесли тур по Америке из-за болезни Джаггера

Обновлено в 16:22
Теннис

Братья Брайан победили на турнире в Майами в парном разряде

Обновлено в 17:24
Армия и оружие

США сообщили об аэродинамической трубе для гиперзвуковых ракет

США откровенно хвастаются аэродинамической трубой, которой нет у России и Китая. Сумма контракта составит $23,2 миллиона.
Обновлено в 18:18
Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

34-летняя Анна Калашникова выходит замуж

Сегодня стало известно, что именно светская львица имела в виду: оказалось, что 34-летняя Анна выходит замуж.
Обновлено в 05:56
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Леганес
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на конец 20-го и начало 21-го века, когда он на протяжении 11 лет подряд играл в Сегунде, втором дивизионе испанского футбола, ни до, ни после этого ему не удавалось подняться выше третьего по силе дивизиона. Лучших результатов в Сегунде «Леганес» добивался в сезонах 1995/96 и 1996/97, в которых занимал 8-е место. В сезоне 2015/16 «Леганес» занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере в следующем сезоне.
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